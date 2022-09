Zinedine Zidane, en quoi roule le champion du monde français ?

Zinedine Zidane en pince pour le G63, le gros et puissants 4×4 de Mercedes.

Zinedine Zidane vit à Madrid depuis déjà plusieurs années. Mais il a toujours la France, qui l’a rendu champion du monde, dans le coeur et Marseille, sa ville natale également, qu’il porte en affection et en assume l’affiche. En témoigne cette séquence, partagée sur le réseau Tiktok, qui montre le technicien âgé de 50 ans, prenant de l’essence à une station.

Zidane roule en plaque 13 de la ville des Bouches-du-Rhône

L’occasion pour nous, d’une part d’apercevoir furtivement, le 13 de sa plaque d’immatriculation. Et un peu plus largement, le bolide que conduit l’intéressé. C’est un classique du football, pour ceux bien sûr qui en ont les moyens. Zinedine Zidane roule en Mercedes G63, un gros 4×4 du constructeur à l’étoile, au volant duquel le quadruple vainqueur de la Ligue des champions (une en tant que joueur, le reste comme entraîneur), a déjà été vu par le passé. Mais à bord d’un même modèle noir, tandis qu’il est ici gris clair.

Un G63 Mercedes commun à nombre de footballeurs professionnels

David Luiz qui vendait le sien, Milik, Wijnaldum, Areola, Lucas Hernandez, Coutinho… Mais aussi Karim Benzema son ancien protégé au Real Madrid, ont tous éprouvé ce même modèle qui n’est accessible qu’à partir de 150 000 euros, et peut flirter avec le million, quand il est musclé (à plus de 800 chevaux), et configuré par le préparateur automobile, Brabus. Apprécions, enfin, la disponibilité de ZZ pour ses fans, dans un moment que l’on connait tous : le passage à la pompe d’essence.