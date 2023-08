Stade Rennais, TFC: Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Deux clubs français disputeront la campagne 2023-2024 de la Ligue Europa.

Deux clubs français seront en lice, cette saison 2023-2024 de la Ligue Europa. Peut-être trois, si jamais l’OM ne parvient pas à se qualifier pour la plus prestigieuse Ligue des champions. Le Stade Rennais et le Toulouse FC y reviennent, le premier la fréquentait déjà la saison dernière, les Violets ne l’avaient plus disputé depuis l’exercice 2009-2010. L’une et l’autre de ces deux formations joueront un rôle d’outsiders à la victoire finale.

Le Stade Rennais et le TFC en outsiders des bookmakers

C’est l’avis que donnent les bookmakers à cet instant pour nous d’écrire ces lignes. A savoir qu’un succès du Stade Rennais dans la compétition paie en moyenne 25 fois la mise de départ et plus, jusqu’à 35 fois la mise, le succès du « Téfécé ». Comprendre que cela reste du domaine du possible, mais il y a quand même peu de chances. Plus sûrement, les opérateurs du jeu en ligne accordent un degré de confiance plutôt élevé aux Reds de Liverpool.

Liverpool écrasant favori de la Ligue Europa 2023-2024

Les hommes de Jürgen Klopp sont cotés à 2,5 contre un, ils devancent dans cet exercice la Roma en Serie A à 9 et Villarreal pensionnaire de Liga, à 10. Les Italiens de l’Atalanta Bergame et les Espagnols du Real Betis suivent à 15. La phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024 débute le 1er septembre, la finale est programmée le 22 mai 2024 à Dublin.