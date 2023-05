Sadio Mané à l’OM, quelle est la cote chez les bookmakers ?

Vingt contre un est, à ce jour, la cote d’un transfert de Sadio Mané, du Bayern Munich à l’Olympique de Marseille, cet été.

Contrarié par une première saison très compliquée en Bavière et une altercation avec Leroy Sané, qui lui a valu une grosse sanction de son club, Sadio Mané, se dit-il ça et là (quand d’autres, comme spécialiste mercato Fabrizio Romano, affirment le contraire), pourrait déjà quitter le Bayern Munich au terme de la saison. C’est assez d’informations et de supputations pour que les bookmakers anglais s’intéressent au sujet. Et si l’attaquant doit quitter l’Allemagne, ou rebondira-t-il ? L’OM est une piste citée…

L’OM est bien cité comme piste pour Sadio Mané. Mais en lointain outsider

C’est qu’il faut se replonger un an presque tout pile en arrière, au terme d’un match du Sénégal face au Bénin qui l’a vu devenir ce jour-là, le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. A un journaliste de la zone mixte l’interrogeant sur son futur en club (il était encore l’un des fers de lance des Reds de Liverpool), l’intéressé avait eu cette réponse, à l’écho retentissant en Provence : « Mon équipe, c’est Marseille ». Voilà qui nourrit les fantasmes des supporters marseillais, envieux d’imaginer le vice-Ballon d’or en titre fouler la pelouse du Vélodrome.

Chelsea en large favori, Newcastle, Tottenham et l’Inter placés en embuscade

Certes, l’Olympique de Marseille est une formation citée comme un possible point de chute au joueur. Mais à la cote de 20 contre un (identique à celle attribuée aux Gunners d’Arsenal), il n’est qu’un lointain outsider. Plus sûrement et dans l’ordre croissant, les bookmakers le voient revenir à Liverpool (cote à 12) ou partir à la Juventus (12), sinon à Tottenham ou l’Inter Milan (cote à 10) voire pour options les plus probables du moment, à Newcastle (9) ou Chelsea, qui jouit d’une cote avantageuse de 2 contre un.