Qui va racheter Manchester United selon les bookmakers ?

Manchester United pourrait changer de propriétaire et les bookmakers anglais ont une idée du nom du futur repreneur.

Une semaine s’est écoulée, depuis l’annonce officielle du board de Manchester United, indiquant l’audit en cours menant vers une possible vente du club, de la part de la famille Glazer qui le détient. Depuis les rumeurs vont bon train et les noms des prétendants à la reprise de la puissante franchise sportive sont aussi nombreux que le prix de vente est élevé ; on parle d’un deal à 6 milliards d’euros.

Les bookmakers ont un marché pour décider du repreneur de Manchester United

Comme nos voisins britanniques autorisent de miser sur tout et n’importe quoi, il existe donc naturellement, un marché visant à établir la liste des candidats les plus crédibles. Et ce jour, celui qui domine n’est nul autre que l’une des personnalités les plus riches du Royaume-Uni et l’actuel propriétaire de l’OGC Nice en France, le patron du groupe INEOS, Jim Ratcliffe. Ce dernier n’a jamais caché son intérêt pour les Red Devils et maintenant que l’occasion de l’acheter s’offre à lui, il se dit qu’il pourrait bientôt faire une première proposition.

Jim Ratcliffe en favori, devant Nick Candy et Elon Musk

Si ce n’est lui, alors peut-être Nick Candy. Fortuné promoteur immobilier britannique, il avait déjà manifesté son intérêt pour les Blues de Chelsea, avant que l’homme d’affaire américain Todd Boehly, ne le devance au bout du compte. Troisième est le nom de l’homme le plus riche de la planète ou qui l’était jusqu’à récemment, avant qu’il ne lâche plus de 44 milliards d’euros pour la reprise de Twitter. C’est peut-être en raison de ce rachat compliqué, qu’Elon Musk n’ira pas jusqu’au bout de l’offensive sur Manchester United.

Donald Trump ou Boris Johnson pour pistes les plus surprises

Eux sont présentement les trois pistes les plus solides du moment. Il en est, inversement, de surprenantes, au mieux que l’on puisse dire, comme Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Conor McGregor ou Floyd Mayweathr, pour les athlètes issus du monde sportif. Mais aussi, l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump et l’ex résident du 10 Downing Street, à Londres, le Premier ministre démissionnaire, Boris Johnson.

Sir Jim Ratcliffe = cote à 8 contre 1

Nick Candy = 9/1

Elon Musk = 10/1

David Beckham = 16/1

Mark Zuckerberg = 20/1

Cristiano Ronaldo = 25/1

Mike Ashley = 25/1

Jeff Bezos = 33/1

Conor McGregor = 33/1

Bill Gates = 40/1

Usain Bolt = 50/1

Floyd Mayweather = 66/1

Donald Trump = 100/1

Boris Johnson = 500/1