Qui va gagner la Ligue des champions selon l’intelligence artificielle ?

C’est reparti pour une saison de Ligue des champions.

Trois, deux, un… Partez! Une nouvelle saison de Ligue des champions débute, 32 clubs lorgnent sur la coupe aux grandes oreilles, mais un seul d’entre eux la soulèvera. Lequel ? Il est évidemment très et trop tôt pour le dire, mais des favoris naturels se dégagent. Et puisque l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans tous les secteurs, à Sportune nous avons voulu avoir ses impressions quand à ce nouvel exercice de C1.

Manchester City en favori et le PSG en outsider, mais pas le RC Lens

Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers Bard, l’IA développée par le puissant Google. En orientant sa réponse avec la liste des clubs engagés et la question suivante que nous lui avons posé : parmi ces équipes, laquelle va gagner cette édition de la Ligue des champions ? Si le PSG joue bien placé, Manchester City reste le premier favori à sa propre succession. Quant au RC Lens, il n’est même pas cité ni en favori, ni en outsider. Pour les Sang et or, la réussite sera déjà de franchir la phase de groupes.

Qui va gagner la Ligue des champions ? La réponse de Bard

« Manchester City est le tenant du titre et reste le favori numéro 1. Les Citizens ont un effectif de très haut niveau, avec des joueurs comme Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Phil Foden. Ils sont également entraînés par Pep Guardiola, un coach qui a remporté deux Ligues des champions avec Barcelone.

Le Bayern Munich est un autre grand favori. Les Bavarois ont remporté le trophée six fois au cours des dix dernières années et disposent d’une équipe très expérimentée. Le Real Madrid est un habitué des sommets européens. Les Merengues ont remporté la Ligue des champions 14 fois, plus que n’importe quel autre club. Ils ont un effectif jeune et talentueux, avec des joueurs comme Vinicius Jr, Rodrygo et Eduardo Camavinga.

Le PSG est un autre club qui peut prétendre au titre. Les Parisiens ont un effectif de stars, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ils ont également recruté Christophe Galtier, un coach qui a remporté la Ligue des champions avec Lille.

L’Inter Milan et Naples sont des outsiders qui peuvent créer la surprise. L’Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont des clubs toujours présents dans les phases finales de la Ligue des champions. »