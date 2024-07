Quel club devrait racheter Mbappé selon l’intelligence artificielle ?

Kylian Mbappé chercherait à racheter le SM de Caen. Mais s’il souhaite lorgner un autre club, l’IA a des suggestions pour lui.

Alors que nous apprenons ce vendredi l’intérêt supposé de Kylian Mbappé et ses proches pour la reprise du Stade Malherbe de Caen, quel serait l’intérêt du nouvel attaquant du Real Madrid d’investir dans une formation professionnelle du football français ? Que des joueurs deviennent des actionnaires de clubs n’est pas si rare, ça l’est toutefois plus pour ceux qui sont en activité, pour des structures professionnelles déjà bien établies.

A Sportune, nous avons aussi voulu « aider », le capitaine des Bleus dans sa quête d’une équipe à reprendre. « L’aider », dans le sens où nous avons sondé l’intelligence artificielle (IA) pour qu’elle nous donne une liste de clubs que Mbappé pourrait racheter, en rappelant dans nos requêtes son intérêt supposé pour un club plutôt français, avec lequel il pourrait avoir des accointances, et l’épaisseur de sa surface financière.

Nous avons posé la même demande à ChatGPT, la plus célèbre des IA de l’entreprise Open AI et à Gemini qu’est celle que développe Google. Pas, voire même peu sûr que toutes les idées soient bonnes. Mais il est surprenant de voir que de mêmes suggestions rapprochent les deux IA

Quel club devrait racheter Mbappé selon ChatGPT ?

« 1. AS Monaco (Ligue 1)

Pourquoi ? : Monaco est le club où Mbappé a fait ses débuts professionnels et explosé sur la scène mondiale. Racheter Monaco pourrait être un moyen de rendre à ce club ce qu’il lui a apporté, et de le guider vers de nouveaux sommets.

2. Paris FC (Ligue 2)

Pourquoi ? : Paris FC, autre club de la capitale, a un potentiel énorme compte tenu de sa localisation. Mbappé pourrait créer une synergie avec le PSG, son club actuel, et renforcer le football parisien.

3. Le Havre AC (Ligue 2)

Pourquoi ? : Le Havre possède un centre de formation réputé et une riche histoire. Mbappé pourrait investir dans le développement des jeunes talents et aider le club à revenir en Ligue 1.

4. FC Sochaux-Montbéliard (National)

Pourquoi ? : Sochaux a une longue histoire dans le football français avec une bonne infrastructure. Mbappé pourrait redynamiser ce club historique et le ramener au premier plan.

5. Racing Club de Strasbourg Alsace (Ligue 1)

Pourquoi ? : Strasbourg a une base de supporters passionnés et un projet sportif en pleine croissance. Mbappé pourrait capitaliser sur cette dynamique et aider le club à viser encore plus haut.

6. RC Lens (Ligue 1)

Pourquoi ? : Lens est connu pour son ambiance incroyable et son histoire riche. Mbappé pourrait y trouver un projet ambitieux et une base de supporters fidèle, lui permettant de construire une équipe compétitive en Ligue 1.

7. AJ Auxerre (Ligue 2)

Pourquoi ? : Auxerre a une tradition de développement de jeunes talents. Mbappé pourrait investir dans la formation et redonner au club son lustre d’antan.

8. Girondins de Bordeaux (Ligue 2)

Pourquoi ? : Bordeaux est un grand nom du football français actuellement en difficulté. Mbappé pourrait apporter son expertise et ses ressources pour redresser le club et lui redonner sa place en Ligue 1.

9. Olympique de Marseille (Ligue 1)

Pourquoi ? : Bien que ce soit un choix moins probable en raison de la rivalité avec le PSG, Marseille est un club emblématique avec une immense base de supporters. Racheter l’OM serait un défi excitant pour Mbappé. »

Quel club devrait racheter Mbappé selon Gemini ?

« En France :

1. Girondins de Bordeaux (Ligue 2): Club historique avec un palmarès riche, le FCGB traverse actuellement une période difficile. Son rachat par une personnalité comme Mbappé pourrait lui redonner de l’ambition.

2. Olympique de Marseille (Ligue 1): Club mythique du sud de la France, l’OM est une institution populaire avec un public passionné. Mbappé, natif de la région parisienne, pourrait y relever un défi sportif et sociétal de grande envergure.

3. AS Monaco (Ligue 1): Club formateur de Mbappé, l’ASM est un club ambitieux qui joue régulièrement en Coupes d’Europe. Son rachat permettrait à Mbappé de marquer son empreinte sur son club d’origine.

A l’étranger :

4. RSC Anderlecht (Belgique): Club belge le plus titré, Anderlecht est en perte de vitesse ces dernières années. Mbappé pourrait y apporter son expertise et son aura pour relancer le club au niveau européen.

5. Neuchâtel Xamax FC (Suisse): Club historique suisse avec un passé européen, Neuchâtel Xamax traverse actuellement des difficultés financières. Mbappé pourrait y investir pour sauver le club et lui redonner sa gloire d’antan.

6. Sheffield United (Angleterre): Club anglais de tradition avec un public fervent, Sheffield United a connu une relégation récente en Championship. Mbappé pourrait y apporter son ambition et ses moyens pour viser un retour rapide en Premier League.

7. New York Red Bulls (MLS): Club de la franchise Red Bull, les New York Red Bulls évoluent dans la ligue nord-américaine de football. Mbappé pourrait y contribuer à populariser le football aux États-Unis et y développer une marque internationale forte.

8. Sydney FC (A-League): Club australien le plus titré, Sydney FC est un club populaire avec un fort potentiel de développement en Asie. Mbappé pourrait y exploiter son image et son influence pour promouvoir le football dans cette région du monde. »