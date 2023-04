Quel sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers ?

Zinedine Zidane est un entraîneur convoité, mais lui ne se projette pas avec tous les clubs.

C’est l’une des questions brûlantes qui accompagne la fin de saison sportive : que va faire Zinedine Zidane à la rentrée prochaine ? Sera-t-il sur le banc d’un club après deux ans d’inactivité ? C’est possible, sinon probable, à condition toutefois que le challenge lui soit à la hauteur. Son nom est régulièrement associé au PSG, il était déjà dans les petits papiers, à la reprise en juin dernier, mais c’est finalement Christophe Galtier qui a été recruté. Qu’en sera-t-il cet été ? Nul ne le sait encore, mais les bookmakers – ceux du Royaume-Uni, les seuls qui autorisent ce type de paris -, l’hypothèse parisienne n’en est pas vraiment une.

Le PSG n’est pas cité ce jour en prochaine destination de Zidane

Dans la liste des clubs potentiels, le Paris Saint-Germain n’est pas cité. Au contraire du Real Madrid qui l’a révélé, moins en tant que joueur (il a rejoint les Merengue dans la peau d’un Ballon d’or), qu’entraîneur, avec trois Ligue des champions consécutives gagnées ; qu’il revienne dans la capitale d’Espagne paie dix fois la mise. Ça n’est toutefois pas la piste première envisagée par les opérateurs, qui s’intéressent à ce marché.

Plutôt un match à trois entre Manchester, United ou City, et la Juventus

Le match est plutôt entre trois clubs, dont deux sont Britanniques et rivaux : Manchester City d’un côté et United de l’autre. La cote la plus basse (donc la plus « probable » du moment), l’associe aux Red Devils. Mais dans le cas où l’intouchable Pep Guardiola déciderait de lui même de quitter les Citizens (car il y a peu de chances que sa direction l’écarte, tant elle apprécie son travail), alors le champion du monde 98 deviendrait une piste prioritaire. Quant à la troisième formation, c’est celle de la Juventus, où il se dit avec plus ou moins d’épaisseur, que ZZ pourrait y revenir, si Allegri est démis de ses fonctions. Chez les bookmakers, ce n’est pourtant pas l’idée première, car il est en balance avec Antonio Conte et Julian Julian Nagelsmann ; deux coachs récemment démis de leurs fonctions respectives à Tottenham et au Bayern Munich. La cote de Zidane à la Juve est de 6 contre un, celle de ses deux concurrents, à 5.

Manchester United = cote à 5

Manchester City = 6

Juventus = 6

Real Madrid = 10

Tottenham = 20