PSG: Salaire, primes, contrat, ce que Mauro Icardi a signé avec Galatasaray

Mauro Icardi et le PSG c’en est définitivement terminé.

Après une saison complète en prêt au club de la ville d’Istanbul, avec une certaine réussite (23 buts et 8 passes décisives en 26 matchs), Mauro Icardi s’est engagé définitivement en Turquie, avec le Galatasaray. L’information a été confirmée ce vendredi en soirée, à la fois par le PSG à qui il appartenait et sa désormais nouvelle équipe. Le montant de l’opération est annoncé à 10 millions d’euros, l’indemnité pour Paris.

Le PSG a définitivement cédé Mauro Icardi au Galatasaray

Pour conserver l’attaquant international argentin de 30 ans, le Galatasaray a fait des efforts financiers. Car Mauro Icardi est devenu depuis hier, le joueur le mieux payé de toute l’histoire du club. Il a paraphé un contrat sur trois ans, plus une saison en option. Et en contrepartie d’un salaire proche de 7,5 millions d’euros annuels. Qui pourrait grimper jusqu’à 10 millions d’euros pas an à l’ajout des primes. A Paris, Mauro Icardi avoisinait les 800 000 euros brut mensuels, sans les bonus additionnels.

Le joueur le mieux payé de l’histoire du club d’Istanbul

Avec ce salaire, l’Argentin devance un autre ancien de la Ligue 1 en la personne de Radamel Falcao, au classement des joueurs historiquement les mieux payés par le Gala. Le Colombien gagnait 5 millions d’euros par an, il devançait dans cette hiérarchie le Néerlandais Robin Van Persie (4,9 millions d’euros par an), le Portugais Pepe (4,75 M€/an), l’Espagnol Alvaro Negredo (4,35 M€/an) et le Bosnien Edin Dzeko (4,2 M€/an).