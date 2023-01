PSG: Salaire, contrat, ce que Milan Skriniar devrait signer avec le PSG

Arrivé à l’Inter Milan en juillet 2017, Milan Skriniar s’est peu à peu imposé comme un des éléments majeurs du club italien et l’un des meilleurs joueurs à son poste en Série A. Depuis plusieurs mois, le défenseur central souhaite quitter les Nerazzurri et rejoindre le PSG. Selon les informations de la presse italienne, il devrait débarquer dans la capitale française l’été prochain avec un salaire conséquent.

En signant au PSG, Milan Skriniar réaliserait une belle opération sportive et financière. Actuellement, le natif de Ziar nad Hronom perçoit un salaire estimé aux alentours de 3 millions d’euros par an, avec l’Inter Milan. Ses émoluments pourraient tripler en cas de signature au sein des pensionnaires du Parc des Princes. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Shiara, les Rouge et Bleu souhaitent le faire venir cet été et lui proposent un contrat de quatre ans et un salaire de 9 millions d’euros net par an.

Milan #Skriniar will stay at #Inter until the end of the season. No talks ongoing to leave in January. #PSG offered a 4-years contract (9M/year) to sign him as a free agent in summer. Not only #Paris: 2 english clubs have also opened talks to try to sign him in summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2023