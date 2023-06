PSG: Salaire, contrat, ce que Luis Enrique devrait signer avec le PSG

Luis Enrique prend la direction du Parc des Princes et du banc du PSG.

Après Julian Nagelsmann, longtemps donné en tête pour le poste, c’est finalement Luis Enrique qui va devenir, selon plusieurs médias français, le prochain coach du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol de 53 ans succèdera à Christophe Galtier, par ailleurs toujours officiellement l’entraîneur de l’équipe fanion du club, tant qu’il n’a pas été remercié.

Luis Enrique devrait signer 2 ans + 1 avec le PSG

Anciennement au Barça, avec lequel il a réussi un triplé (championnat, coupe nationale et Ligue des champions, en 2015), il a aussi dirigé l’AS Rome, le Celta Vigo et la sélection nationale d’Espagne. Luis Enrique devrait s’engager sur un contrat de deux ans, pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, avec une troisième saison en option. Et selon les indiscrétions venues de chez nos voisins italiens, percevoir un salaire de 8 millions d’euros net annuels, hors bonus à la performance.

La Ligue des champions pour principale mission

Et de performance, Luis Enrique devra d’abord en accomplir une : gagner la Ligue des champions après laquelle le PSG court toujours. Car le reste, à savoir la Ligue 1 et la Coupe de France, relèvera plus de l’obligation dans ses attributions, tant le collectif qu’il va diriger est dominant depuis déjà plus d’un e grosse décennie, sur le territoire national.