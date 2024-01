PSG: Salaire, contrat, ce que Gabriel Moscardo devrait signer avec le PSG

Après son compatriote Lucas Beraldo en défense, un autre joueur brésilien devrait rejoindre le Paris Saint-Germain sur ce mercato : le milieu de terrain défensif Gabriel Moscardo, en provenance des Corinthians. Il devrait être officialisé ce jeudi par sa nouvelle équipe, mais il est actuellement blessé et devra se soigner pendant plusieurs mois avant de porter officiellement la tunique du PSG.

Le champion de France va payer 25 millions d’euros pour le transfert du jeune homme de 18 ans, à l’équipe des Corinthians où il était sous contrat jusqu’en 2026. Avec le Paris Saint-Germain, il devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons et multiplier son salaire actuel par près de trois. Présentement payé près de 65 000 euros brut mensuels au Brésil, Gabriel Moscardo devrait donc avoisiner les 200 000 euros bruts par mois, en évoluant en France.

Gabriel Moscardo est arrivé fin décembre à Paris et sa contribution était espérée pour la deuxième moitié de la saison. Mais touché au genou gauche il va devoir se faire opérer et observer une longue convalescence. L’ascension du joueur est rapide, il a disputé son premier match professionnel cet été et s’apprête déjà à rejoindre l’Europe et l’une des plus riches cylindrées du Vieux Continent.

🚨🔴🔵 Understand PSG are set to meet with Corinthians again this week to discuss Gabriel Moscardo deal.



Paris Saint-Germain agreed personal terms with Moscardo, now working to finalise deal with Corinthians. Fee remains in the region of €25m.



More to follow. 🇧🇷 pic.twitter.com/q5WOCybCRy