PSG: Qui sera le prochain coach après Galtier selon les bookmakers ?

Avec la défaite prématurée en Ligue des champions, la position de Christophe Galtier au PSG s’est fragilisée.

Après l’élimination du PSG face au Bayern Munich lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Christophe Galtier est fragilisé. Si son sort n’est pas encore scellé, le technicien français est en première ligne, si changements il devait y avoir d’ici la fin de la saison. De leur côté, les bookmakers d’Angleterre ont déjà des pistes pour celui qui pourrait être le futur coach du Paris Saint Germain.

Zidane, favori des bookmakers pour être le prochain coach du PSG

Son nom est régulièrement associé au PSG. En juin dernier, certains médias affirmaient même qu’il serait sur le banc parisien lors de cette saison 2022-2023. Zinedine Zidane est une fois encore, le favori des bookmakers. Sa venue est ce jour du 9 mars, cotée à 3,5. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, la légende du football français espérait être à la tête de l’équipe de France après le Mondial 2022. Sauf que Didier Deschamps a prolongé et est désormais lié aux Bleus jusqu’en 2026. Zidane doit trouver un autre poste. La légende du football français est le rêve de l’Émir du Qatar depuis plusieurs années.

Thomas Tuchel et Luis Enrique sont les outsiders

Licencié en décembre 2020, Thomas Tuchel n’a pas quitté le club en bons termes avec les dirigeants parisiens. Après son départ, le technicien allemand a reproché au PSG d’être trop politique, notamment dans la gestion de ses stars. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Tuchel a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Libre depuis qu’il a été licencié du club en septembre dernier, il est vu comme un outsider, sa cote est à 7. Tout comme Luis Enrique. Dans un PSG, où la gestion des trois stars (Neymar, Mbappé, Messi) est compliquée, qui d’autres que lui libre sur le marché, possède un meilleur CV dans ce domaine ? Lors de son passage au FC Barcelone, de 2014 à 2017, le technicien espagnol est celui qui a fait briller Neymar – Messi – Suarez. De plus, les dirigeants parisiens discutent avec le numéro 10 argentin pour une prolongation. La venue d’Enrique pourrait être considérée comme un argument de taille afin de le convaincre.

La piste José Mourinho

Et si les dirigeants décidaient de ramener un entraîneur qui ne ménagera pas ses superstars ? Durant sa carrière, José Mourinho, dont la cote est à 20, n’a jamais hésité à dire ce qu’il pensait de ses joueurs, quitte à parfois les contrarier publiquement. Si, depuis quelques années, l’actuel entraîneur de l’AS Roma n’attire plus les géants européens, le PSG pourrait tenter de le relancer. Durant les premières années de QSI, Mourinho était souvent associé aux pensionnaires du Parc des Princes, puisqu’il était le grand rêve des décideurs du club de la capitale. Autre avantage, le double vainqueur de la Ligue des Champions entretient une relation privilégiée avec Luis Campos.

Deux anciens du Paris Saint Germain

Le PSG pourrait aussi donner sa chance à un coach considéré comme prometteur, et ancien de la maison. Thiago Motta, coté à 25, pourrait être un nom idéal. Joueur des Rouge et Bleu de 2012 à 2018, il connaît les rouages de ce club si particulier. L’ancien milieu de terrain réalise des exploits avec Bologne, actuellement huitième de Série A. Autre ancien joueur du PSG, Marcelo Gallardo, également coté à 25, a quitté River Plate après près de huit ans et demi de bons et loyaux services, où il a gagné, entre autres, deux Copa Libertadores.

Qui sera le prochain coach du PSG selon les bookmakers ?

Zinedine Zidane = cote à 3,5

Thomas Tuchel = 7

Luis Enrique = 7

José Mourinho = 20

Thiago Motta = 25

Marcelo Gallardo = 25