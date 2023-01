PSG n°1, les 10 clubs qui ont gagné le plus des sponsors en 2022

Le PSG est le club européen qui gagne le plus de ses sponsors.

Dans son rapport annuel, Deloitte dévoile son classement des clubs qui ont généré le plus de revenus lors de la saison 2021-2022. Si le Paris Saint Germain est cinquième de ce classement, en progression d’une place par rapport à l’exercice précédent. Le PSG est le premier au niveau des revenus liés aux sponsors, talonnés de près par le Bayern Munich.

Le PSG, numéro 1 des sponsors lors de la saison 2021-2022

Depuis leur arrivée à la tête du club en 2011, l’objectif des dirigeants qatariens est double : gagner les titres nationaux ainsi que la Ligue des Champions et faire du Paris Saint Germain une marque mondiale. Pour cela, le PSG a besoin de grands joueurs et de s’associer à des marques qui parlent au plus grand nombre. C’est d’ailleurs tout le sens du partenariat exclusif entre Jordan et les pensionnaires du Parc des Princes. Une stratégie réussie, puisque les Rouge et Bleu sont un des clubs les plus bankables du monde et attirent de nombreux partenaires. La saison dernière, le PSG a généré 383 millions d’euros de revenus grâce aux sponsors. Les Parisiens sont suivis de près par le Bayern Munich, deuxième du classement, où les marques rapportent 378 millions d’euros au club bavarois.

Une domination écrasante de la Premier League

La Premier League est omniprésente dans ce classement. Championnat le plus suivi dans le monde, les sponsors se ruent sur les plus grandes écuries anglaises afin de profiter de leur visibilité et atteindre un public mondial. Cinq des dix équipes qui engendrent le plus de gains grâce aux sponsors évoluent en Angleterre. Manchester City (373M€), Manchester United (309M€), Liverpool (275M€), Tottenham (215M€), et Chelsea (209M€) sont les heureux élus.

La Juventus, seul représentant italien

Un miroir inversé entre le PSG et la Juventus dans ce classement. Premier du top 10 et unique club français, les Parisiens voient la Vieille Dame, seule représentante de la Série A, en bout de table, à la dixième place. Avec 194 millions d’euros générés à travers leurs sponsors lors de la saison 2021-2022, les Turinois connaissent une augmentation de 5 millions d’euros aux gains liés aux partenaires par rapport à l’exercice précédent, où le total s’élevait à 189 millions d’euros.

Les 10 clubs qui ont gagné le plus grâce aux sponsors lors de la saison 2021-2022

1. PSG = 383M€

2. Bayern Munich = 378M€

3. Manchester City = 373M€

4. Real Madrid = 318M€

5. Manchester United = 309M€

6. FC Barcelone = 284M€

7. Liverpool = 275M€

8. Tottenham = 215M€

9. Chelsea = 209M€

10. Juventus = 194M€