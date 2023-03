PSG: Les (probables) maillots de la saison 2023-24 prochaine

Ce que pourraient être les maillots du PSG, la saison prochaine.

Alors que la saison 2022-2023 n’est pas encore terminée, de premières infos qui concernent les maillots du PSG, saison 2023-2024 se partagent. Avec plus ou moins de certitudes. Le plus pour les versions domicile et extérieur partagées sur les réseaux sociaux, par le spécialiste, La Source Parisienne. Le moins pour le modèle third qui repose sur les informations du site anglais Footy Healdines, dont le design reste à confirmer.

Les maillots domicile et extérieur du PSG lors de la saison 2023-2024

S’agissant du premier, que les joueurs parisiens porteront à domicile, au Parc des Princes, le maillot, ressemble à celui de la saison 2003-2004, sur fond de bleu marine, avec une bande rouge verticale et deux lignes blanches de chaque côté de celle-ci, en référence à Hechter. Elle sera ici placée à gauche. Pour la tunique à l’extérieur, le blanc est la couleur dominante, avec du bleu marine sur les sponsors. La manche gauche est de couleur blanche et rouge, tandis que la droite est bleue et rouge, rappelant ainsi le drapeau national.

Ce que pourrait être le maillot third du PSG la saison prochaine

Quant au troisième pour la Ligue des champions, il devrait être signé de la division Jordan Brand et noir en dominant, teinté de blanc, pour les couleurs. Verdict à compter du mois de mai, pour la révélation des premiers jeux domicile et extérieur.

[EXCLU LA SOURCE] J’ai l’immense plaisir en ce soir de classico, de vous présenter le futur maillot domicile du Paris Saint-Germain 2023/2024 ! Un maillot tres inspiré des années 2000 du PSG, version Ronaldinho ! Merci à @gfaivre_ pour l’illustration ❤️💙 pic.twitter.com/lzjNvfaDrH — La Source Parisienne (@lasource75006) October 16, 2022