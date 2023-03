Les 11 entraîneurs de football les mieux payés en 2023

Plus de 10 M€ brut que gagnent les onze techniciens les mieux payés du football, en 2023.

A l’approche du money time de la saison sportive, tout s’accélère dans tous les sens et cela conduit parfois à des extrêmes, comme des licenciements de techniciens en place. C’est maintenant ou jamais, avant le dénouement final. Tandis que le Bayern nMunich vient d’écarter Nagelsmann pour introniser Tuchel, nouvel entrant au top 11 entraîneurs de football les mieux payés en 2023, Tottenham penserait, pour sceller le sort d’Antonio Conte. Et devinez qui est pressenti pour le remplacer ? Julian Nagelsmann, of course.

Les 11 coaches les mieux payés en 2023 : 11. Thomas Tuchel (Bayern) = 10,08 M€

Thomas Tuchel mieux payé que son prédécesseur, Julian Nagelsmann

Avec son nouveau contrat signé pour le club bavarois jusqu’en 2025, et d’un montant supérieur à son prédécesseur, Tuchel se glisse au même niveau que son alter ego néerlandais, Erik Ten Hag, à Manchester United. Tous deux ferment ce top 11, il faut donc justifier d’un salaire annuel (pour chacun une estimation en brut, hors bonus possible) à huit chiffre, pour entrer dans ce classement.

Christophe Galtier au PSG, un Français parmi les 11

Christophe Galtier à la tête du collectif du Paris Saint-Germain, est à la fois le seul technicien français classé et le seul qui veille à une équipe nationale. Avec son salaire démentiel traduit en brut, à plus de 3,3 millions mensuels, Diego Simeone domine tous ses pairs depuis l’Atlético Madrid om il est en poste depuis plus de dix ans (2011).