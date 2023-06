PSG: Le Real Madrid vendrait déjà des maillots de Mbappé (et son nouveau numéro)

Il se vendrait déjà des maillots de Mbappé au Real Madrid, alors même que le joueur appartient toujours au PSG.

Depuis que Kylian Mbappé a manifestement son désir de ne pas lever l’option d’une saison contractuelle supplémentaire qui le lie au PSG, les rumeurs sur son futur s’accélère. Et forcément le rapprochent un peu plus du Real Madrid, où il ne cache pas vouloir aller à un moment de sa carrière. Serait-ce l’été pour s’y rendre ? alors que le Paris Saint-Germain pourrait vouloir s’en séparer plus tôt que prévu, pour ne pas perdre la possibilité d’une indemnité en retour, dans la capitale d’Espagne, son arrivée serait déjà annoncée. A u point qu’il se vendrait déjà des maillots à son nom.

Kylian Mbappé porterait le 9 au Real Madrid

C’est l’affirmation faite par plusieurs médias dont la branche sports de la Fox ou Defensa Central qui assure par son équipe de rédaction, avoir pu constater de visu que les tuniques de l’international français sont à la vente au public, dans le shops officiels du collectif merengue où elle s’est rendue. L’occasion d’y apprendre que le natif de Bondy troquerait, en quittant Paris pour le Real Madrid, son numéro 7 plaqué dans le dos pour le 9 laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema. A la Maison Blanche, c’est l’ailier brésilien Vinicius Jr qui porte le 7.

Un transfert du champion du monde 2018 serait clairement synonyme de coup de boost sur les ventes du blanc maillot du Real Madrid, dont Adidas a dévoilé la nouvelle version 2023-2024 il y a une poignée de jours. La tunique du club est déjà l’une des plus vendues chaque saison partout sur la surface du globe.