PSG le 2e, les 12 sponsors sur les maillots les plus chers du foot

Qatar Airways, un nouveau sponsor sur le maillot du PSG.

D’aucuns diront qu’on ne gagne pas de trophées sportifs avec le marketing ou les maillots vendus. Et ils n’auront pas tort. Enfin, pas tout à fait, car il faut quand même avoir de gros moyens économiques, pour réussir des performances sur le terrain de vérité, dans ce football moderne. Prenez les sponsors majeurs, ceux que les équipes ont à l’avant de leurs maillots, pour intégrer le top 12 européen (et par extension mondial), il faut revendiquer un partenaire à plus de 42 millions d’euros par an, comme WhaleFin à l’Atlético Madrid.

Le PSG a recruté le deuxième sponsor le plus cher sur les maillots

Et jusqu’à 70 millions et plus, que paie la compagnie Emirates pour s’associer au plus titré d’entre tous, le Real Madrid. Des victoires probantes, c’est-à-dire la Ligue des champions, le PSG poursuit ce rêve après et dans cette course haletante vers la C1, il peut désormais compter sur de solides commanditaires commerciaux, à l’exemple du contrat qu’il a noué au départ de cette saison, avec Qatar Airways. Rien de moins que le deuxième sponsor maillot le plus cher du moment, à plus ou moins 65 millions par saison.

Certains ont des droits de naming en plus dans les contrats de sponsoring

En précisant que ce type de contrat est toujours lié par une part fixe et des variables, selon les résultats sportifs obtenus. Certains ont aussi des contrat plus larges qui prévoient en plus, le naming du stade. C’est par exemple le cas de Spotify qui paie au FC Barcelone, 57,5 millions par an, l’espace sur les tuniques et 5 millions de plus, pour la naming du Camp Nou. Manchester City ou Arsenal, avec respectivement Etihad et Emirates sont dans le même cas. Ne sont donc repris, dans le classement ci-dessous, que l’estimation annuelle du sponsoring des maillots, sans quoi par exemple, le deal des Citizens grimpent à 80 millions par an.

Les 12 sponsors sur les maillots les plus chers du foot

Real Madrid – Emirates = 70 million d’euros par an

PSG – Qatar Airways = 65 M€/an

FC Barcelone – Spotify = 57,5 M€/an

Manchester United – Teamviewer = 55 M€/an

Manchester City – Etihad = 55 M€/an

Bayern Munich – Deutsche Telekom = 50 M€/an

Arsenal – Emirates = 47,5 M€/an

Liverpool – Standard Chartered = 47,5 M€/an

Tottenham – AIA = 47,5 M€/an

Chelsea – Three = 47,5 M€

Juventus – Jeep = 45 M€/an

Atletico Madrid – WhaleFin = 42 M€/an