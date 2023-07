Kylian Mbappé chercherait sa maison à Madrid

Kylian Mbappé lorgnerait une maison à Madrid ou ses environs.

Alors qu’hier mercredi, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, l’a publiquement averti qu’il ne le laisserait pas partir, sans une compensation financière pour le club, du côté de Kylian Mbappé le futur s’anticipe. A Paris ou ailleurs, lui doit le savoir, toujours est-il qu’en ce moment, des proches se chargeraient pour lui de chercher une maison à Madrid ou sa proche banlieue.

Le PSG lui met la pression, le clan Mbappé lorgnerait une maison à Madrid

Cela ne veut pas dire qu’il partira cet été, mais selon le média Defensa Central, le clan du capitaine de l’équipe de France a mandaté deux agences immobilières afin de l’éclairer dans ses tractations. Le média donne même quelques indications du cahier des charges voulus par le joueur : un terrain de football en gazon naturel, mais aussi un playground de basket, une autre de ses passions, deux piscines, une extérieure et une intérieure, une salle de sport avec sauna et bain à remous, un grand garage et beaucoup de végétation pour assurer la discrétion des lieux.

La famille visait le quartier select de La Moraleja

La sécurité serait logiquement un leitmotiv que l’on peut comprendre comme évident étant donné son statut particulier. De son côté, le média Relevo ajoute que la famille Mbappé a déjà lorgné sur Madrid et ses environs, il y a une paire d’année. Etait alors évoquée l’envie de s’installer dans le quartier très huppé de La Moraleja, où s’est notamment installé l’ailier brésilien Vinicius Jr, avec qui Mbappé partagerait la vedette s’il venait à effectivement quitter le PSG pour rejoindre le Real.