Dans l'appartement à 3,5 M€ de Kylian Mbappé à Paris

Dans la maison à 3,5 M€ de Kylian Mbappé à Paris

Kylian Mbappé a ses quartiers dans le 16e arrondissement de Paris.

Kylian Mbappé restera-t-il vivre à Paris, au-delà de la saison en cours, où quittera-t-il le PSG cet été, comme la rumeur l’annonce à son sujet ? Et en ce cas, que fera-t-il de son habitat francilien, où l’attaquant champion du monde séjourne au quotidien ? Installé dans le 16e arrondissement de la capitale, Mbappé réside non loin du monument le plus iconique de la ville : la Tour Eiffel.

600 m2 pour l’habitat de l’attaquant du PSG

Le natif de Bondy possèderait un très grand appartement de 600 mètres carrés, dans une zone particulièrement sélective. Le Journal de la Maison et Marie France, sur la base d’un sujet consacré par Nextplz, relaient quelques images de ce qui serait l’intérieur cossu et coquet de l’appartement de Kylian Mbappé. Ce dernier l’aurait initialement loué, moyennant la somme de 35 000 euros mensuels. Cela avant d’en devenir propriétaire pour quelques 3,5 millions d’euros.

Où jouera Kylian Mbappé en 2023 ?

La demeure s’étendrait sur deux étages, les images montrent de grandes pièces très lumineuses grâce aux baies vitrées qui donnent sur l’extérieur. Le joueur du Paris Saint-Germain disposerait également de la surface du toit extérieur, pour profiter de la terrasse. Et mieux, d’un bain à remous avec vue plongeante sur la capitale.

L’appartement est situé non loin du Parc des Princes où évolue le club champion de France. Kylian Mbappé avait prévu de s’y installer dans la durée, en décidant d’écarter l’offre du Real Madrid, pour prolonger son contrat avec le PSG, en juin. Mais voilà que la situation a bien évolué, puisqu’il a récemment été question de velléités de départ, attribuée au joueur. Qui les a depuis nuancé. Jusqu’au prochain épisode de la vie d’un joueur très courtisé.