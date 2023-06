A combien s’élève la fortune de Kylian Mbappé ?

Que Kylian Mbappé ne souhaite pas lever l’option contractuelle avec le PSG, met le football international en émoi.

La situation de Kylian Mbappé fait actuellement beaucoup parler, alors que des rumeurs de départ du PSG se multiplient. À seulement 24 ans, l’attaquant français aurait remis une lettre officielle à la hiérarchie du PSG, déclarant qu’il ne souhaitait pas activer l’option d’une année supplémentaire dans son contrat, qui l’aurait lié au club jusqu’à l’été 2025. Les médias évoquent déjà des destinations potentielles pour lui, telles que le Real Madrid, Manchester United et Liverpool.

Kylian Mbappé ne voudrait pas lever l’option contractuelle avec le PSG

Le joueur lui-même a confirmé son intention de rester au PSG via une déclaration à l’AFP : « Après avoir déclaré publiquement ces dernières semaines que je serais joueur du PSG la saison prochaine, je n’ai pas demandé à partir cet été et j’ai confirmé au club que je ne déclencherais pas l’option supplémentaire. » Mbappé a également tenu à s’exprimer sur les réseaux sociaux pour dissiper les doutes : « Plus c’est gros, plus ça passe. J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. »

La fortune de Kylian Mbappé s’épaissit avec ses ambitions

Pour le conserver l’été dernier, Paris a mis les moyens en le hissant à la première place du vestiaire, sur la fiche de paie. Ce contrat conjugué à des revenus de sponsoring croissants valent à l’intéressé d’épaissir de plus en plus sa fortune personnelle. Selon Celebrity Net Worth, elle s’élève actuellement à 180 millions de dollars (environ 166 millions de l’euros). Cette somme est principalement due à ses revenus sur le terrain avec le PSG, mais également à ses nombreux contrats de sponsoring avec des marques de renom telles que Nike, Hublot et EA Sports.

Des contrats de sponsoring en plus de son salaire au PSG

Par ailleurs, Mbappé est devenu une véritable icône du jeu FIFA, en apparaissant sur les trois dernières couvertures de la célèbre franchise de jeux vidéo. En ce qui concerne son salaire actuel, Mabppé perçoit 66 millions d’euros par an, avant impôts, dans le cadre de son contrat actuel avec le PSG, hors bonus, sachant qu’il aurait aussi négocié une prime à la signature de 100 millions d’euros, lissées sur les deux ans de contrat de l’extension (plus une saison en option)

Les prochains jours ou semaines décisifs pour son futur

Si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid ou un club de Premier League, il deviendrait très certainement le joueur le mieux payé d’Europe. Pour l’instant, il reste à voir si Mbappé choisira de rester au PSG pour une saison supplémentaire ou s’il optera pour un nouveau challenge dans un autre club prestigieux. Les prochains jours seront décisifs dans cette saga qui tient en haleine les amateurs de football à travers le monde.