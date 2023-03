Pogba, bienvenue dans sa maison à Turin. L’ex de Cristiano Ronaldo

Paul Pogba a pris ses quartiers à Turin, dans la maison qu’occupait avant lui Cristiano Ronaldo.

Après six années passées à Manchester United, Paul Pogba a fait son grand retour à la Juventus lors du dernier mercato estival. Depuis, l’international français ne joue pas énormément en raison de ses pépins physiques. En dehors de ses séances de récupération, le milieu de terrain de la Vieille Dame peut se reposer dans sa double maison, et pas n’importe laquelle puisque c’est celle où résidait Cristiano Ronaldo lors de son passage à Turin.

La double maison de Paul Pogba à Turin est sur une colline

C’est le Corriere della Serra qui l’évoquait l’été dernier. Cette propriété, dont le prix n’est pas connu (et sans savoir également si le joueur en est le propriétaire ou un locataire), se situe sur une colline à Corso Alberto Picco, à l’ouest de la cité piémontaise. Sur cette colline de 1000 mètres carrés se trouvent deux villas adjacentes qu’occupe le Français. La résidence est sécurisée et accessible uniquement par deux voies, pour éviter les nuisances extérieures. Pogba, qui sera prochainement le papa d’un troisième enfant, pourra accueillir sereinement son nouveau nourrisson, puisque la propriété dans laquelle il réside compte quatre chambres. Celle-ci dispose également d’un grand parc, d’une suite séparée et des appartements pour le personnel.

Une salle de spa dans la maison de Paul Pogba

Comme pour Cristiano Ronaldo, tout est mis à disposition pour le confort de l’ancien milieu de Manchester United. Outre ses séances de récupération dans le centre d’entraînement de la Juventus, il est possible pour Paul Pogba de se maintenir en forme dans sa salle de sport. Il peut également s’offrir quelques moments de repos dans sa salle de spa. Si le champion du monde français souhaite se rafraîchir, il peut toujours faire quelques longueurs dans sa piscine. Passionné de voitures, il possède un grand garage où il y met ses bolides de luxe qui valent plus d’un million d’euros.