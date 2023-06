OM: Salaire, contrat ce qu’il faudrait proposer à Gallardo pour le recruter

« Un piste privilégiée », c’est ainsi notamment que le journal L’Equipe évoque ce dimanche l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Marcelo Gallardo. Le technicien argentin de 47 ans sort d’une expérience particulièrement réussit sur le banc de River Plate et il produit le style de jeu qui colle aux ambitions de Pablo Longoria. Las, pour le président de l’OM, l’ex-joueur du PSG et de l’AS Monaco est un profil particulièrement prisé.

Et ce, depuis déjà plusieurs mois. Sur la fin de l’année 2022 dernière, il était suivi par le foot brésilien, notamment de l’Atlético Mineiro. A l’époque le média Goal évoquait les prétentions salariales du technicien : 10 millions de dollars annuels. Soit quand même près de 9 millions d’euros annuels, une rémunération deux fois environ supérieure, aux derniers entraîneurs passés par l’Olympique de Marseille. Sauf que dans le même temps, Marco Bello Jr le journaliste de la radio brésilienne Transamérica, avançait un autre chiffre deux fois inférieur, de 2 millions de reals mensuels. L’équivalent de 380 000 euros par mois, déjà bien plus dans l’ordinaire du club phocéen.

Colegas argentinos me disseram que Marcelo Gallardo topa trabalhar no Brasil por R$2 milhões por mês. Vale?

Quant au contrat, le journaliste italien Nicolo Schira l’annonce sur deux ans, pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025. Ce dimanche néanmoins, la piste Marcelo Gallardo se serait refroidie selon plusieurs médias, d’Argentine à la France. Si ce n’est lui, alors Pablo Longoria garderait un oeil, à la fois sur Paolo Fonseca, actuellement en poste à Lille et sur Marcelino, sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao, l’été dernier.

Marcelo #Gallardo is getting closer to #OlympiqueMarseille as new coach. Offered a contract until 2025. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/TPAokHd6Tr

