OM, RCSA: Ce que le transfert de Simakan à Al-Nassr doit leur rapporter

Le transfert de Mohamed Simakan à Al-Nassr doit rapporter aux clubs qui l’ont formé.

Un transfert qui rapporte à deux équipes de la Ligue 1 française, que celui du défenseur Mohamed Simakan, puisque le mercato n’est pas fini partout. Le natif de Marseille quitte l’Allemagne et le club du RB Leipzig pour l’Arabie Saoudite et Al-Nassr, dans le cadre d’une opération payante à 45 millions d’euros l’indemnité au bénéfice de la formation de Bundesliga.

Al-Nassr paie 45 M€ l’indemnité du transfert de Simakan

Comme le prévoit le dispositif du mécanisme de solidarité de la FIFA, une partie de cette somme va ruisseler au bénéfice des clubs qui l’ont formé. Dont l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg. Mohamed Simakan a fréquenté le premier dans ses jeunes années et plus tard l’équipe Alsacienne, avec laquelle il a découvert le monde du professionnalisme.

Un transfert qui rapporte à l’OM et Strasbourg qui l’ont formé

A l’OM, selon nos calculs, doivent revenir l’équivalent de 337 500 euros et plus pour le RC Strasbourg Alsace : 1,462 millions d’euros. Mohamed Simakan s’est engagé sur un contrat long de cinq ans avec le club de Cristiano Ronaldo.