OM: Quel salaire pour Jean Onana avec l’OM ?

Jean Onana a fait des efforts pour rejoindre l’OM cet hiver.

Première recrue de l’hiver de l’Olympique de Marseille, Jean Onana s’est engagé sous la forme d’un prêt du Besiktas pour les six derniers mois de la saison. Et plus si affinités, puisqu’il y a dans l’opération une option d’achat. Son montant n’est pas connu mais, écrit le journal L’Equipe ce jeudi : « Il y a peu de chances que son prêt soit levé et Onana s’en accommode ».

Jean Onana est à l’OM pour un prêt de six mois

Le même quotidien sportif indique plus tôt dans le sujet que le milieu de terrain axial de 24 ans a consenti à « diviser son salaire par deux pour aider l’OM » car faut-il rappeler que le club a été placé sous sanction cet hiver par la DNCG, contraint à « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club ».

Un salaire réduit par deux pour renforcer le club

Cela signifie donc que Jean Onana approche pour sa pige marseillaise un salaire estimé entre 80 000 et 100 000 euros brut mensuels. Ce qui fait dire aux journalistes de L’Equipe que « le Camerounais venu de Besiktas est un bon soldat » prêt à se donner corps et âme pour l’OM, surtout le temps de la CAN en Côte d’Ivoire qui prive le club de plusieurs éléments.