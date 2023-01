OM, PSG, Real: Quel sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers ?

Le futur de Zidane en question chez les bookmakers.

Mis à l’écart des Bleus qu’il convoite, au moins pour les années prolongées par Didier Deschamps, Zinedine Zidane demeure toujours sans emploi dans le football, depuis son départ volontaire du Real Madrid, en 2021. Sur le marché, la cote du champion du mon de 1998 est énorme, les clubs qui le désirent ne manquent pas et lui a l’avantage de pouvoir choisir. Et même de se faire désirer. A ce point qu’il est l’objet de toute sorte de fantasmes, notamment de le voir entraîner en France, l’OM ou le PSG.

Ni l’OM, ni le PSG pour Zidane chez les bookmakers

Avant que Christophe Galtier ne s’engage, son nom circulait déjà avec insistance au Paris SG. Mais à l’époque, le Mondial devait encore se disputer, sa chance n’était pas encore totalement passée. Aujourd’hui, le voir signer pour le club de la capitale est une pure théorie, d’après les dires des bookmakers du Royaume-Uni qui s’intéressent au futur du technicien français de 50 ans. A la question du prochain club de Zidane, le PSG n’est même pas cité en possibilité. L’Olympique de Marseille, non plus.

Un autre retour au Real Madrid pour piste privilégiée

Plus sûrement les bookmakers anglais (r)envoient ZZ, au Real Madrid. Pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, à l’heure pour l’Italien de prendre une retraite bien méritée. Son retour dans la capitale d’Espagne vaut une cote de 5 contre un. Et six contre un, pour qu’il aille à Manchester United, en remplacement d’Erik Ten Hag. Les Blues de Chelsea (à la cote de 9) ou les Spurs de Tottenham, coté à 12, sont les deux autres clubs donnés par les opérateurs, en cette fin du mois de janvier 2023.