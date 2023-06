Qui gagnera la prochaine Ligue des champions selon les bookmakers ?

La prochaine saison de la Ligue des champions se joue déjà chez les bookmakers.

A peine une campagne se termine que déjà les yeux se tournent vers la prochaine. Les yeux et pas que, car les bookmakers sont déjà dans le match de la prochaine Ligue des champions 2023-2024 et de la quête à l’équipe qui la remportera. Au moins deux, le PSG et le RC Lens, et peut-être trois clubs français avec l’OM en préliminaire, la disputeront. Mais seul le collectif parisien a des chances selon les opérateurs.

Le PSG parmi les favoris après City et le Bayern Munich

Et des chances certaines, placés en outsiders qu’ils sont, à cet instant il est vrai encore très lointain du dénouement final, fixé au 1er juin 2024 en Angleterre, sur la pelouse du mythique stade Wembley. Le Paris Saint-Germain est donné au coude à coude avec le Real Madrid, en ballotage plutôt favorable à la cote de 10 contre un. Seuls le Bayern Munich à 7 et le nouveau tenant du titre, Manchester City, à 2, ont l’avantage sur le collectif champion de France.

Le RC Lens et l’OM pointent beaucoup plus loin

Le RC Lens, de retour dans la cours des grands d’Europe une grosse vingtaine d’années plus tard, pointe beaucoup plus loin dans la hiérarchie, si loin même qu’un succès final des hommes de Franck Haise paie 200 fois la mise initiale. Et jusqu’à 250 fois celle de l’Olympique de Marseille, sachant que les Phocéens n’ont pas la certitude de disputer la phase finale ; il faudra d’abord à l’équipe qu’elle dispute un 3e tour préliminaire suivi d’un barrage.

Qui gagnera la prochaine Ligue des champions selon les bookmakers ?

Manchester City = 2

Bayern Munich = 7

PSG = 10

Real Madrid = 10

FC Barcelone = 12

Arsenal = 14

Manchester United = 16

SSC Naples = 20

Newcastle = 20

Atletico Madrid = 25

Inter Milan = 25

…

RC Lens = 200

Olympique de Marseille = 250