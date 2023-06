Quel sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers ?

Zinedine Zidane se fait beaucoup désirer, mais il demeure serein quant à son avenir.

Voilà désormais plus de deux ans que Zinedine Zidane n’a plus de fonction dans le football. De son propre chef, il a quitté le Real Madrid au mois de mai 2021, non sans avoir précédemment hissé les Merengue au sommet du football national et européen. Depuis, le nom de la légende du ballon rond tricolore revient régulièrement sur le devant de la scène en France, tantôt associé au PSG voire, parfois à l’OM. De son côté, l’intéressé ne lâche jamais rien qui puisse encourager ou éteindre les rumeurs.

Ni le PSG, ni l’OM sont cités chez les bookmakers anglais

Alors, outre les médias, les bookmakers anglais se chargent pour lui d’imaginer son futur. Et nos voisins britanniques, ne l’imaginent pas en France, ni à la tête de la sélection, pas plus qu’au Paris Saint-Germain qu’il a déjà éconduit, ou à l’Olympique de Marseille, malgré les fantasmes du peuple phocéen de voir l’enfant du pays prendre les rênes de l’équipe. Plus sérieusement et parce qu’il est question des opérateurs du Rioyaume-Uni, un territoire où ce type de paris est permis, c’est donc vers l’Angleterre, qu’ils dessinent son avenir.

Manchester United tient actuellement la corde pour Zidane

En ce jour de juin, la destination la plus probable donnée à Zinedine Zidane est Manchester United. C’est coté à 4 contre un, comprendre que 4 euros sont à gagner pour un de misé. Le reste est en tir groupé, de la sélection des Three Lions (puisque celle des Bleus qu’il convoite se refuse à lui), à Manchester City ou son retour sur le banc du Real Madrid. Toutes ces pistes sont cotées de 5 à 6 contre un. Reste plus loin, l’hypothèse de la Juventus Turin, à 10. Point d’importance à signaler, tous les clubs ou nations cités ont un technicien actuellement en poste. Cela réduit d’autant le champ du possible.

Manchester United = cote à 4

Sélection nationale d’Angleterre = 5

Manchester City = 6

Real Madrid = 6

Juventus = 10