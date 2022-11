Ce que les clubs de la Ligue 1 vont gagner grâce à leurs Mondialistes

Les clubs qui ont fourni des joueurs aux nations qualifiées à la coupe du monde, au Qatar, seront indemnisées par la FIFA.

C’est une mesure prise depuis le Mondial 2010, qui vise pour la FIFA, à indemniser les clubs qui fournissent des joueurs aux nations engagées dans les grandes compétitions internationales. En l’espèce, la Coupe du monde 2022, au Qatar. Ainsi les 19 formations de la Ligue 1 comptant des joueurs qualifiées recevront-elles une compensation financière, que nous avons calculée pour chacune à la rédac de Sportune.

OM, PSG, OL, LOSC, RC Lens… 10 280 € par jour et par joueur au Mondial 2022

En précisant d’abord qu’en vertueux du règlement, l’indemnisation – de 10 280° euros par jour et par joueur -, débute dès la phase préparatoire, soit six jours avant le début des matchs de groupes. Par ailleurs, la FIFA retient dans son mode de calcul, tous les clubs que les joueurs ont fréquenté, « dans les deux ans précédant la Coupe du monde ». Cela donne parfois des différences notables, comme par exemple l’Olympique Lyonnais, qui n’a que Nicolas Tagliafico et Karl Toko Ekambi pour le représenter au Qatar, mais il comptait aussi précédemment, les Brésiliens et Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, ainsi que le Suisse, Xherdan Shaqiri, partis en janvier pour les deux derniers et cet été, pour l’autre.

au moins une quinzaine de millions pour les clubs de Ligue 1

Au total, selon nos observations, les clubs de la Ligue 1 vont prétendre au minimum de 14,65 millions d’euros. Minimum, car ici n’est pris en mesure, que le temps depuis le début de la préparation jusqu’à la fin de la phase de groupes, qui verra mécaniquement seize nations prendre la porte. Avec ses 17 internationaux au Qatar, le Paris Saint Germain revendique à lui seul le quart de cette enveloppe. Elle devrait logiquement gonfler, car avec ses porte-drapeaux brésiliens, français, argentins, espagnols ou allemand, avec Thilo Kehrer en prêt à West Ham, il compte de possibles vainqueurs en puissance.

Le PSG a le plus grand nombre, Ajaccio n’en a aucun

Au total, la FIFA prévoit de verser 215 millions d’euros au bénéfice de tous les internationaux clubs qui auront libéré des joueurs. L’AC Ajaccio est le seul en Ligue 1 à ne pas être visé par la mesure.

Ce que les clubs de la Ligue 1 vont gagner grâce à leurs Mondialiste

Ajaccio (aucun joueur) = 0

Angers (3) = 585 960 €

Auxerre (1) = 195 320 €

Brest (1) = 195 320 €

Clermont (2) = 390 640 €

Lens (4) = 781 280 €

Lille (3) = 585 960 €

Lorient (1) = 195 320 €

Lyon (5) = 976 600 €

Marseille (8) = 1 562 560 €

Monaco (8) = 1 562 560 €

Montpellier (2) = 390 640 €

Nantes (1) = 195 320 €

Nice (3) = 585 960 €

Paris (17) = 3 320 440 €

Rennes (8) = 1 562 560 €

Reims (3) = 585 960 €

Strasbourg (2) = 390 640 €

Toulouse (1) = 195 320 €

Troyes (2) = 390 640 €