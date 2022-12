OM, PSG, Everton: Où va jouer Wilfried Zaha selon les bookmakers ?

Il y a du monde sur la piste de Wilfried Zaha, mais les clubs français ne seraient pas dans la course, selon les bookmakers. A tout le moins, pas en ce mois de décembre, qui précède l’ouverture prochaine du mercato.

En fin de contrat en juin, avec Crystal Palace, le club qui l’a formé et qu’il a fréquenté presque toute sa carrière (à l’exception d’un passage raté à Manchester United), Wilfried Zaha pourrait bien quitter la banlieue londonienne pour s’offrir un nouveau challenge sportif. Il se dit du média 90 Minutes, que trois clubs français seraient sur sa piste. Chez les bookmakers anglais, c’est plus nuancé.

De l’OM, du PSG et de l’ASM, seul Paris est cité chez les bookmakers

Sur les trois, OM, PSG et AS Monaco annoncés, un seul est désigné comme une piste possible chez les opérateurs du Royaume-Uni : Paris, qui n’est toutefois positionné qu’en position plus lointaine d’outsider. Que Wilfried Zaha signe pour le club champion de France paie 14 fois la mise de départ. Le rapport est élevé, donc jugé présentement incertain.

Aston Villa en favori pour recruter Zaha

Plus sûrement, les bookmakers avancent que Zaha, ailier international ivoirien de 30 ans, devrait rester en Premier League. Les favoris pour le recruter sont, dans l’ordre de « faisabilité » des opérateurs, il y a Chelsea, à la cote de 6 contre un, West Ham et Everton à 4, Nottingham Forest à 3 et Aston Villa, en numéro un, à la cote de 2 contre un.