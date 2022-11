OL: A quel niveau de cotation est désormais OL Groupe ?

L’OL de Jean-Michel Aulas poursuit son processus de vente et tant que rien n’est finalisé, la bourse réagit. Plus ou moins positivement…

Alors que se joue ce dimanche l’Olmypico, OM – OL, au Vélodrome, à Lyon, le processus de vente du club se poursuit, sans que l’on ne sache à présent, quand il sera finalisé. Par deux fois, il a été repoussé, pour laisser à Eagle Group, le repreneur, le temps de réunir tous les fonds nécessaire. Le 19 octobre dernier, Euronext, la place boursière de la zone Euro a annoncé à suspendre la cotation, « à compter de l’ouverture du marché aujourd’hui et dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse relatif à l’opération avec Eagle Football ».

A l’heure d’affronter l’OM, l’action de l’OL vaut 2,67€

Depuis, les négociations se poursuivent et une semaine après le 19, le titre Ol Groupe a de nouveaux été coté en bourse. Mais entre le 18 octobre et la reprise le 25, le titre a perdu 5% de sa valeur, passant de 2,8 à 2,66 euros, à la reprise. Depuis, le marché est plutôt hésitant, tantôt le cours remonte (2,76€ le 31 octobre), et ces derniers jours il baisse (2,67 euros, à la clôture, ce mercredi).

Les atermoiements de la vente ont des répercussions sur le titre OL Groupe

D’un point de vue plus large, la reprise du club est un processus de poids sur l’existence de la marque OL et de son développement futur. Les investisseurs la suivent avec intérêt réagissant positivement ou négativement aux avancées du dossier. Ainsi en juin, quand ont été annoncées les premières discussions avec l’homme d’affaire américain, John Textor, l’action a subitement flambée, passant de 2,45 euros, le 7 juin, à 3,13 €, le lendemain (+27%). tandis qu’en septembre, à l’annonce d’un premier report du rachat, elle a perdu presque 17%, entre le mardi 13 septembre et le suivant, le 20.