OM: Frank McCourt recule au classement des milliardaires

Frank McCourt glisse au classement des fortunes mondiales, mais son estimation demeure à l’identique.

Entré pour la première fois au classement Forbes des plus grosses fortunes mondiales au mois d’avril dernier, Frank McCourt y est toujours présent, mais sur ces derniers mois il a chuté au classement que dresse le magazine économique américain. Pointé à la 2 152e place au printemps dernier, il a perdu 89 rangs à l’entame de cet automne, désormais classé 2 241e. Pour autant, la fortune du propriétaire de l’Olympique de Marseille est estimée à l’identique, à 1,4 milliards de dollars.

Moins 89 places pour le patron de l’OM

Héritier d’une entreprise familiale de construction bostonienne vieille de cinq générations, Frank McCourt a su diversifier ses activités pour se hisser au rang des plus grandes fortunes mondiales. Propulsé sous les feux de la rampe en 2004 avec le rachat des Los Angeles Dodgers, McCourt a marqué l’histoire du sport business. Huit ans plus tard, il cède la franchise pour la somme record de 2,2 milliards de dollars, une transaction qui reste à ce jour l’une des plus importantes dans le monde du sport.

Loin de se reposer sur ses lauriers, l’homme d’affaires réinvestit ses bénéfices dans divers secteurs via sa société McCourt Global : immobilier, sport, technologie et médias. Début 2023, il quitte son poste de PDG pour se consacrer à un projet ambitieux : Project Liberty. Cette initiative, dotée d’un budget de 500 millions de dollars, vise à promouvoir un internet plus sûr et plus sain.

Des projets diverses et variés et de la philantropie

Philanthrope engagé, McCourt n’oublie pas ses racines. Il fait don de 200 millions de dollars à son alma mater, l’université de Georgetown, contribuant ainsi à la création de la McCourt School of Public Policy.