Aubameyang, bienvenue dans sa maison londonienne (qu’il va bientôt quitter)

Pierre-Emerick Aubameyang a une grande maison dans le nord de Londres.

Annoncé avec de plus en plus d’insistance à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait revenir en Ligue 1, une décennie pile après avoir quitté l’AS Saint-Etienne, pour le Borussia Dortmund. Aujourd’hui joueur de Chelsea, l’attaquant de 34 ans est installé depuis plusieurs années à Londres, d’abord pour jouer avec Arsenal puis Chelsea, à qui il appartient toujours. Toutes ces saisons il a déménagé, mais depuis le début de l’année dernière, il a une grande maison construite dans un quartier du nord de la capitale anglaise.

Visite en images de la maison londonienne de Pierre-Emerick Aubameyang ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 9

En route pour l’OM Aubameyang devra prendre de nouveaux quartiers

Les médias britanniques (le journal The Sun en particulier), rapportent que sur les restes d’une demeure de 1930, il a construit un véritable cocon doré. Il est à ce point grand qu’il abrite sept chambres, des pièces spacieuses et modernes, une architecture extérieure à pierre blanche et des verreries pour la luminosité intérieure. Mais le plus remarquable est ailleurs : la maison comprend une piscine intérieure, un sauna, un hammam, ainsi qu’un bain à remous. Il y a aussi une cave à vin, plus une grand salle de sport au sous-sol, pour l’entretien physique du joueur.

🎉#Concours #TDF2023

A l’occasion du #TourDeFrance, en partenariat avec Jules, fournisseur officiel de la course 🚴🏻🎁 𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐚𝐮 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝟑𝟎€ à 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 Pour jouer:

👉 RT

👉 Follow @Sportunefrance 🤞TAS lundi 24 juillet🍀 pic.twitter.com/phvBjgspqr — Sportune (@Sportunefrance) July 19, 2023

Un grand garage pour accueillir sa flotte d’automobiles

La maison donne sur un champ vide qui assure la tranquillité des propriétaires du lieu. Quant au garage, il est suffisamment grand pour accueillir la flotte des bolides de l’international gabonais. Et des bolides, Pierre-Emerick Aubameyang en compte plusieurs qu’il aime personnaliser. Tel qu’il le montre souvent sur les réseaux sociaux, il a une série de voitures personnelles qui dépasse les 2 millions d’euros. Quand il était à Barcelone, il aimait notamment se déplacer à bord de sa Ferrari LaFerrari à plus du million d’euros qu’il a fait personnaliser en couleur irisée.