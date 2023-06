OL: Belle boulette sur la campagne de promo pour les abonnements

Une erreur grammaticale et c’est toute la campagne promotionnelle de l’OL qui en souffre.

Ne jamais jeter la pierre à quiconque se trompe dans l’orthographe. Cela arrive même aux meilleurs. Mais il est des fautes largement plus pardonnable que d’autres et en l’espèce celle de l’Olympique Lyonnais passe difficilement, parce qu’elle a échappé à toute vigilance, et qu’elle s’affiche en grand format dans les rues de la ville et de ses environs. D’ailleurs, l’auteur du post sur les réseaux sociaux résume parfaitement la chose : « Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle ».

Des supporters prêts à se moquer (gentiment) de l’OL

L’erreur fait donc tâche sur la campagne commerciale menée par le club des Gones, pour inviter ses supporters à s’abonner à la saison 2023-2024. « Tellement prêt du terrain qu’on se sent comme un adjoint », peut-on lire sur l’affiche, qui confond le « prêt », d’un joueur par exemple, au « près » de la proximité avec le terrain du jeu. Peut-on penser qu’après ce que l’on peut donc qualifier de boulette, le ou les responsables ne sont pas prêt(s) à recommencer.

Pour cette saison 2023-2024, l’Olympique Lyonnais a augmenté le nombre d’abonnements, c’est sûrement la preuve que ses supporters sont prêts à le suivre au plus près, depuis les tribunes. Et c’est bien là finalement l’essentiel pour le club des Gones.