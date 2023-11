OL: 7 directeurs sportifs libres pour renforcer l’Olympique Lyonnais

Un directeur sportif est attendu du côté de l’Olympique Lyonnais.

Dans son message diffusé sur le site officiel de l’OL, pour accompagner la nomination de Laurent Prud’homme, John Textor a clairement ouvert la voix à l’arrivée prochaine d’un directeur sportif à Lyon. « A travers ce rôle, Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l’Olympique Lyonnais, il me rapportera directement. Bien que les décisions finales sur les « activités football » reposeront sur moi avec sa contribution active, le département du football de l’Olympique Lyonnais (y compris son entraîneur/manager et le futur Directeur Sportif) rapportera directement à Laurent« , a-t-il ainsi indiqué entre autres mots.

John Textor confirme l’arrivée prochaine d’un directeur sportif à l’OL

Sans dévoiler plus d’informations à ce sujet, il est selon certaines rumeurs, question d’un retour de Juninho au club, dans un rôle plus ou moins proche de celui qu’il a déjà campé jusqu’à la fin 2021 avec l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien, icône des Gones en tant que joueur, est l’un des profils intéressants présentement libres pour les clubs. Il en d’autres plus ou moins accessibles ou acceptables de l’environnement lyonnais, mais la plupart on cet avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 pour y avoir évolué dans un passé plus ou moins récent.

Des profils à l’avantage de bien connaître la Ligue 1

Le dernier écarté est probablement celui qui ferait le moins adhésion auprès des supporters, car l’Espagnol Javier Ribaltar a été précédemment le « directeur du football » de l’Olympique de Marseille rival. Il a anciennement servi des clubs en Italie (Parme, la Juventus, l’AC Milan, le Torino…), la Russie (Zenit St-Pétersbourg), ou l’Angleterre (Manchester United), en embrassant toutes les strates du métier, de recruteur à directeur, sportif ou du football. Peut-être l’ex-Monégasque Paul Mitchell ferait-il plus consensus. Son profil serait à l’étude du côté de Manchester United. S’il a moins rayonné sur le Rocher Princier, il a largement contribué à maintenir le RB Leipzig en Allemagne, dans sa progression vers les sommets du foot national voire européen.

Leonardo enfin, est un autre qui connait bien la France et la Ligue 1 et le Brésilien est en retrait depuis près d’un an et demi qu’il a quitté une deuxième la direction sportive du Paris Saint-Germain. Un plus le concernant, outre son large carnet de contacts, il ne rechigne pas (au contraire), à tirer vers lui la couverture médiatique pour éclairer ou désamorcer les dossiers chauds quand il y a en a.

Quid d’Abidal dans la profession ? Un profil étranger pour épauler Grosso ?

Sinon, pour d’autres registres de profil, il y a d’abord l’ex-directeur sportif du Barça et joueur emblématique de l’OL, Eric Abidal, mais l’on ignore s’il a encore des velléités pour la fonction, trois ans après la fin de sa mission chez les Blaugrana et pour une piste à l’étranger, Frederic Massara, anciennement l’AC Milan, où il a obtenu de probants résultats associés à la légende Paolo Maldini, avant que les deux hommes quittent le club en froid avec leur direction. L’Italien pourrait être un bon relai à son compatriote national, Fabio Grosso sur le banc de l’entraîneur.