Messi: Tous les salaires de l’Inter Miami, son nouveau club

Lionel Messi va gagner plus que tout le reste de ses futurs coéquipiers de l’Inter Miami réunis.

Autant dans le vestiaire du PSG, Lionel Messi ne dépareillait pas, avec Neymar ou Kylian Mbappé pour autres stars du collectifs aux salaires démesurés, autant dans le collectif de l’Inter Miami, le champion du monde argentin va écraser de tout le poids de sa rémunération le reste du collectif. Peut-on le résumer ainsi : à lui seul, avec les 50 millions de dollars (45,6 à 55 M€) estimés de son contrat, il va gagner deux fois et demi plus que tous ses partenaires réunis.

Messi va gagner deux fois et demi plus que tout le reste de l’Inter Miami réuni

Naturellement qu’avec de tels émoluments, Messi sera le joueur le mieux payé de la Major League Soccer (MLS), son nouveau championnat et, par logique effet de ricochet, de la franchise à la propriété de David Beckham. Si le salaire de la Pulga n’est encore qu’estimation, pour ce qui relève de ses futurs coéquipiers, tous les chiffres indiqués sont les officiels puisqu’en MLS, comme dans le reste du monde collectif sportif aux Etats-Unis, tout est transparent.

Josef Martínez et Rodolfo Pizarro suivent sur le podium. Corentin Jean dans le top 10

L’on sait donc qu’après lui, ce sont Josef Martínez et Rodolfo Pizarro qui l’accompagnent sur le podium, avec respectivement 4 millions et 3 millions, traduits à l’échelle de l’euros. Il y a aussi dans cette équipe de l’Inter Miami, un joueur français et ancien pensionnaire de la Ligue 1 (ex-RC Lens et Toulouse FC notamment), en la personne de Corentin Jean. Lui gagne l’équivalent de 720 000 euros en 2023, soit le huitième salaire le plus élevé du club, en incluant Lionel Messi. Il se murmure toutefois que Sergio Busquets, anciennement coéquipier de Messi au Barça, pourrait le rejoindre en tant qu’agent libre.

Tous les salaires des joueurs de l’Inter Miami en 2023

Cole Jensen = 7 360 $

Harvey Neville = 67 360 $

Noah Allen = 69 027 $

Benja Cremaschi = 69 360 $

Shanyder Borgelin = 69 860 $

CJ dos Santos = 72 660 $

Jake LaCava = 85 444 $

Felipe Valencia = 85 444 $

Ryan Sailor = 85 444 $

Edison Azcona = 89 716 $

Ian Fray = 110 000 $

Robbie Robinson = 231 000 $

Christopher McVey = 244 296 $

Víctor Ulloa = 250 000 $

Dixon Arroyo = 297 708 $

Robert Taylor = 302 900 $

Franco Negri = 317 500 $

Drake Callender = 355 917 $

Emerson Rodríguez = 365 700 $

Kamal Miller = 420 000 $

Nicolás Stefanelli = 441 667 $

Nick Marsman = 587 184 $

Leonardo Campana = 601 680 $

Sergiy Kryvtsov = 614 500 $

Corentin Jean = 788 400 $

Gregore de Magalhães da Silva = 826 000 $

Jean Mota Oliveira de Sousa = 828 750 $

DeAndre Yedlin = 873 750 $

Leandro González Pírez = 1 095 254 $

Rodolfo Pizarro = 3 350 000 $

Josef Martínez = 4 391 667 $

Lionel Messi = 60 000 000 $ (estimation)