Messi futur n°1, les 10 joueurs les mieux payés de la MLS en 2023

Lionel Messi devrait signer un contrat à 50 M$ la saison avec l’Inter Miami et ainsi devenir, et de loin, le joueur le mieux payé de la MLS.

Après plusieurs semaines d’attente, Lionel Messi, libre de tout contrat puisqu’il ne prolongera pas avec le PSG, va s’engager avec l’Inter Miami. Le champion du monde argentin l’a lui-même annoncé, ce mercredi, lors d’un entretien accordé à la presse espagnole, avant que le club confirme l’information via ses réseaux sociaux. En rejoignant la Major League Soccer, le septuple Ballon d’Or devient, sans surprise, le joueur le mieux payé du championnat nord-américain. Coup d’œil sur le top 10 des footballeurs les mieux rémunérés de la MLS en 2023.

Lionel Messi est le joueur le mieux payé de la MLS en 2023

Entre l’Arabie Saoudite et son offre à plus d’un milliard d’euros, le FC Barcelone, en difficultés financières, et Miami, Lionel Messi a choisi de vivre le rêve américain. Le numéro 10 de l’Albiceleste s’engagera officiellement avec la franchise de David Beckham. En Floride, il touchera un salaire annuel de 50 millions de dollars, soit 46,6 millions d’euros selon le taux de conversion actuel. Outre sa rémunération fixe, la légende du Barça percevra également des droits pour chaque nouvel abonné enregistré par Apple TV, diffuseur de la MLS.

Un contrat avec l’Inter Miami, Apple TV, et Adidas

La marque à la pomme serait également sur le point de tourner une série consacrée à Lionel MessI. Le géant américain n’est pas le seul à être impliqué dans ce contrat, puisque Adidas, qui habille toutes les franchises de la MLS et Messi, partagera une partie de ses revenus avec l’attaquant de 36 ans. De son côté, l’Inter Miami, en plus du salaire et des primes, lui cèdera également 5% des parts du club. La légende argentine deviendra donc actionnaire minoritaire de la franchise de David Beckham.

Le salaire de Lionel Messi est supérieur à celui cumulé de huit des dix joueurs les mieux payés

Avec son salaire fixe de 50 millions de dollars par an, Messi a des émoluments plus importants que ceux cumulés de huit des dix joueurs les mieux payés de la Major League Soccer. En effet, les footballeurs situés entre la deuxième à la neuvième place du top 10 (Xherdan Shaqiri, Lorenzo Insigne, Javier Hernandez, Federico Bernardeschi, Sebastián Driussi, Hector Herrera, Douglas Costa, Luiz Araujo) ont un salaire cumulé de 49,322 millions de dollars, soit 678 000 dollars de moins que le natif de Rosario.

Les 10 joueurs les mieux payés en MLS en 2023

1. Lionel Messi (Inter Miami) = 50 M$

2. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) = 8,1 M$

3. Lorenzo Insigne (Toronto FC) = 7,5 M$

4. Javier Hernandez (LA Galaxy) = 7,4 M$

5. Federico Bernardeschi (Toronto FC) = 6,2 M$

6. Sebastián Driussi (Austin FC)= 6,022 M$

7. Hector Herrera (Houston Dynamo) = 5,2 M$

8. Douglas Costa (LA Galaxy) = 4,5 M$

9. Luiz Araujo (Atlanta United) = 4,4 M$

10. Christian Benteke (DC United) = 4,4 M$