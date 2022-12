Mbappé, un pendentif Tortue Ninja de diamants pour son Noël ?

Ce Donatello en diamants serait une création pour Kylian Mbappé.

C’est dans le collectif du PSG que Kylian Mbappé a hérité, il y a quelques années, de son surnom tiré du dessin animé, les Tortues Ninja. Depuis la référence lui colle à la peau, les Argentins en ont abusé dans la foulée de leur succès sur les Bleus, en finale du Mondial au Qatar. L’intéressé s’en amuse, ainsi que l’a montrée une séquence du vestiaire, partagée il y a quelques années, sûrement parce que comme les héros de la fiction, Kylian Mbappé fait régner l’ordre sur son terrain. Celui des défenses adverses.

« Donatello », un surnom donné à Kylian Mbappé

Mbappé assume donc, une autre preuve en serait qu’en cette période de trêve des confiseurs, il aurait commandé un pendentif singulier, inspirée de la saga des tortues Ninja. C’est en tout cas ce que suppose le post Instagram d’Icebox, la bijouterie des stars du hip-hop et du sport, située à Atlanta, aux Etats-Unis. Tout laisse à penser que l’intéressé est l’attaquant du PSG ; du lieu indiqué de la publication (la ville de Paris), jusqu’au choix du personnage, qui est celui de Donatello, bandeau violet sur les yeux et bō (long bâton en bois), pour arme personnelle. L’intello du quatuor est justement celui associé au champion du monde français.

Le personnage des Tortues Ninja sur une base de diamants

Sur une base de diamants, le résultat est particulièrement réussi et aisément identifiable, pour qui a grandi avec la série, née dans sur la fin des années 80. Le prix de ce bijou unique n’est pas connu. Icebox collabore avec de nombreuses personnalités, récemment la bijouterie a livré à l’attaquant du Barça, Memphis Depay, un pendentif reprenant sa célébration, les doigts bouchants ses oreilles, avec derrière la référence BADTTW (Blind and Deaf To The World), qui est celle de son label personnel.