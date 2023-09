Manchester United et Adidas lancent le maillot third 2023-2024

Dévoilé ce mardi le maillot third 2023-2024 de Manchester United.

Manchester United et Adidas ont dévoilé ce mardi le nouveau maillot third du club pour la saison 2023-2024. C’est celui que les Red Devils porteront sur la scène européenne, pour les grandes soirées de la Ligue des champions.

En blanc teinté de rouge le maillot third de Manchester United

Ce maillot se distingue par l’utilisation de tissus annoncés « de haute qualité » pour « un confort optimal ». Il est principalement blanc avec un badge adidas tonal. Le célèbre blason rouge du diable du club est également présent sur la poitrine, et il est encore plus mis en valeur par le design tonal du reste du maillot. Un minimum de 70% du maillot est fabriqué à partir de matériaux recyclés et renouvelables.

Adekunle Gold choisi par Adidas à la création

Comme pour les maillots créés pour la Juventus, le Real Madrid, le Bayern Munich et Arsenal, adidas a confié la direction graphique et créatrice à des artistes. Adekunle Gold, chanteur et auteur-compositeur nigérian d’Afropop, est le visage de ce maillot United LFSTLR. Cette collaboration intervient en marge de sa tournée aux États-Unis pour son nouvel album, « Tequila Ever After », qui débute le 22 septembre. Adekunle Gold apporte une touche d’art et de culture à ce maillot, renforçant ainsi son lien avec la musique et le football.