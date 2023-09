Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot third saison 2023-2024

Avec le rappeur Alemán à la direction artistique, le maillot third du Real Madrid dévoilé.

Le Real Madrid a dévoilé ce mardi son nouveau maillot third pour la saison 2023-2024. Le maillot est conçu pour refléter le « style brillant » du club avec un subtil motif de diamants et de perles répétées, sur une base sombre. Les 3 bandes et le logo 3 Bar sont finis en carbone, se fondant dans le design global. En contraste, le badge du club sur la poitrine et la signature « RMCF » sur le col ressortent en blanc, apportant la passion du Real Madrid aux rues.

Noir en dominant le maillot third 2023-2024 du Real Madrid

Pour chacun des maillots third créés pour les principaux clubs de la marque, Adidas a confié la direction graphique à des artistes. Pour le Real Madrid, c’est le rappeur mexicain Alemán, qui a été choisi. Alemán a commencé sa carrière au sein du groupe de rap Doble Rima avant de se faire connaître en tant qu’artiste solo. Son album de 2021, Huracán, l’a vu collaborer avec des artistes comme Snoop Dogg, Cypress Hill, Santa Fe Klan et Kidd Keo, et son dernier album, Haciéndolo Fino, est sorti en août 2023.

Ce maillot third 2023-2024 du Real Madrid sera porté les soirs de Ligue des champions. Il est fabriqué à partir d’un minimum de 70 % de matériaux recyclés et renouvelables.