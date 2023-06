City devient n°1, les clubs les plus chers du monde en 2023 selon KPMG

Manchester City est le nouveau club le plus précieux dans le monde.

Manchester City FC a atteint la première place du classement des clubs d’élite européens de Football Benchmark, la division football de KPMG, avec une valeur d’entreprise (EV) de 4 073 millions d’euros, devenant ainsi le club de football le plus précieux à partir du 1er janvier 2023. Il dépasse le Real Madrid, qui a occupé la première place pendant quatre années consécutives.

revenus en hausse, dépenses maîtrisées et perspectives solides pour Manchester City

Le club anglais le doit à sa croissance à la fois sur et en dehors du terrain, qui a commencé avec la prise de contrôle par le groupe Abu Dhabi United en 2008. Les Citizens ont grimpé dans le classement, gagnant cinq places par rapport à l’édition 2022, principalement grâce aux performances financières enregistrées lors de l’exercice financier 2021/22, qui comprennent les plus hauts revenus d’exploitation totaux (731 millions d’euros), l’un des ratios les plus bas de coûts du personnel par rapport aux revenus (57%) et le meilleur chiffre de rentabilité (EBIT de 56 millions d’euros) parmi les 32 clubs inclus.

Outre ses résultats financiers solides, Manchester City a la force de son collectif sur le terrain, évalué à 1 262 millions d’euros par KPMG. A cela s’ajoutent, les accords de diffusion TV lucratifs de la Premier League, qui ont contribué à la valorisation du club. Pour maximiser ses revenus, Manchester City a également annoncé un plan d’expansion de l’Etihad Stadium, prévoyant l’augmentation de la capacité et l’amélioration des installations pour offrir une meilleure expérience aux supporters

Le Real MAdrid perd une place mais demeure solide et valorisé à plus de 4 milliards

Malgré la perte de la première place, le Real Madrid a encore de bonnes raisons de se réjouir car il rejoint le « club des 4 milliards » avec une valeur d’entreprise de 4 006 millions d’euros, se rapprochant de près de Manchester City. Les Merengue ont dû céder le trône principalement en raison d’une augmentation significative des coûts d’exploitation qui ont lourdement impacté la rentabilité opérationnelle du club, avec un ratio de coûts du personnel par rapport aux revenus d’exploitation de 73% et un EBIT négatif de près de 300 millions d’euros.

Cependant, les primes de l’UEFA reçues pour avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA et, surtout, le gain de plus de 300 millions d’euros enregistré dans l’accord avec Sixth Street et Legends concernant la gestion du nouveau Santiago Bernabéu, ont permis au club de clôturer la saison 2021-22 avec un bénéfice net. De plus, l’augmentation substantielle des revenus à générer par le stade rénové et l’exploitation de ses droits devrait conduire à une progression significative de la valeur d’entreprise lors des prochaines éditions.

Manchester United perd une place mais sa vente pourrait dépasser les 5 milliards

Manchester United FC, avec une valeur d’entreprise de 3 932 millions d’euros, perd une place par rapport à l’édition précédente, conservant ainsi sa position sur le podium depuis huit ans. La transaction présumée impliquant les Red Devils, dont le prix devrait dépasser les 5 milliards de livres sterling, établirait un record sans précédent dans l’industrie du football, les plaçant au même niveau que les franchises américaines de la NFL et de la NBA en termes d’appétit pour l’investissement.

Les clubs les plus chers du monde en 2023 selon KPMG

10. Arsenal = 2 031 M€

9. tottenham = 2 780 M€

8. Paris SG = 2 858 M€

7. Chelsea = 2 989 M€

6. FC Barcelone = 3 504 M€

5. Bayern Munich = 3 838 M€

4. Liverpool = 3 900 M€

3. LManchester United = 3 932 M€

2. Real Madrid = 4 006 M€

1. Manchester City = 4 073 M€