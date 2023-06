ASSE: Pas encore officialisé mais déjà dévoilé le maillot extérieur 2023-24 de l’ASSE

L’ASSE a récemment organisé le Tournoi des 7 collines, l’occasion de dévoiler les tuniques de la saison 2023-24. – @ASSE

Le samedi 27 mai dernier a eu lieu le Tournoi des 7 Collines, une compétition qui se déroulait à Saint Etienne. C’est à cette occasion que l’ASSE et son équipementier Hummel en ont profité pour dévoiler les maillots que porteront les joueurs stéphanois la saison prochaine. Si la tunique domicile est déjà en vente sur le site officiel du club stéphanois, ce n’est pas encore le cas du kit extérieur, qui a pourtant, lui aussi, été mis en avant.

Le maillot extérieur de l’ASSE déjà dévoilé

Si le maillot avec lequel les joueurs de l’ASSE joueront dans leur stade de Geoffroy Guichard est vert, celui qu’ils arboreront en dehors des terres stéphanoises est blanc. Sur cette tunique, dont le col est en V, on remarque également des bandes verticales très fines qui parcourent tout le maillot. Des liserés verts sont également présents sur les côtés. Le kit extérieur, comme le domicile, respecte les couleurs du club de Saint Étienne.

Domicile ou extérieur, l’ASSE respecte ses couleurs

En effet, lorsque les hommes de Laurent Batlles évolueront à domicile, ils joueront avec un maillot vert, un short blanc et des chaussettes vertes. Ce code couleur – vert et blanc – sera également respecté lorsqu’ils se déplaceront, avec une tunique blanche, un short vert, et des chaussettes blanches. La tunique domicile est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de l’ASSE pour 79,95 euros. Le prix ne devrait, à priori, pas varier pour la tunique extérieure.