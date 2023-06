A combien s’élève la fortune de Todd Boehly, nouveau propriétaire du RC Strasbourg ?

Des Blues de Chelsea aux bleus de Strasbourg, Todd Boehly, nouveau propriétaire du Racing.

Depuis ce jeudi en début de soirée, le RC Strasbourg est officiellement passé sous pavillon américain. C’est désormais Blueco qui en est le propriétaire, le même consortium derrière le rachat de Chelsea, en 2022. Il est dirigé par Todd Boehly (49 ans) en tête de proue, lui même accompagné de ses deux associés, Mark Walter (61 ans) et Hansjörg Wyss (86 ans). Boehly est un homme d’affaires prospère, connu pour être le co-fondateur, PDG, président et membre dirigeant de Elridge Industries, une société d’investissement privée basée à Greenwich, Connecticut.

Todd Boelhy a des parts dans le football, le basket, le baseball et le e-sport

Au-delà de ses activités dans le domaine des affaires, Boehly est également connu pour son implication dans le secteur du sport. Il détient une participation de 20% dans les Los Angeles Dodgers en Major league baseball( MLB). Il est aussi entré au capital de la mythique franchise NBA, les Lakers de Los Angeles, à hauteur de 27% et il est le co-propriétaire des Los Angeles Sparks, chez les féminines. Il a aussi un pied dans le e-sport via la team Cloud9 et a des intérêts dans la ‘fantasy league’, DraftKings.

Un début de carrière dans le secteur de la finance

Todd Boehly a commencé sa carrière dans le secteur financier, travaillant notamment chez Citibank et Credit Suisse First Boston pour acquérir de l’expérience. Par la suite, il a rejoint Guggenheim Partners en 2001, où il a lancé l’activité d’investissement en crédit de la société et est devenu président. En 2013, Boehly a réalisé une importante transaction entre Time Warner Cable et les célèbres Los Angeles Dodgers, aboutissant à la création de SportsNet LA, un réseau régional diffusant des contenus liés à l’équipe de baseball. Cette initiative a renforcé sa position et sa renommée dans le secteur des médias et du divertissement.

Le nouveau boss du RC Strasbourg est la 505e fortune mondiale

En outre, Boehly a fondé Eldridge Industries, une société d’investissement qui détient des actifs diversifiés, notamment dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et de l’industrie alimentaire. Sa fortune est présentement estimée par le magazine Forbes à 5,3 milliards de dollars (4,87 milliards d’euros). Il est actuellement la 505e fortune mondiale. Avec son acquisition du RC Strasbourg, Boehly apporte son expertise et ses ressources financières au club. Son ambition est de favoriser la croissance et le développement du club, notamment en investissant dans les équipes premières et l’Académie.

Cette nouvelle propriété marque un tournant dans l’histoire du RC Strasbourg et ouvre de nouvelles perspectives pour le club.