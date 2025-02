Opposition 100% française en Ligue des champions 2025 entre Brest et le PSG.

Le match aller des barrages de Ligue des champions est une affiche historique et inédite dans ce tournoi qui se déroulera exceptionnellement au stade du Roudourou de Guingamp, antre habituelle d’En Avant Guingamp. Elle se joue à un horaire inhabituel pour une rencontre européenne de C1, ce mardi soir en tout début de soirée, à partir de 18h45. Et en exclusivité sur Canal+ que ce Brest – PSG 2025 en direct live streaming, C+ ayant les droits de diffusions de tout le football européen en France.

Suivez Brest – PSG 2025 en direct live streaming

Un choc Brest – PSG 2025 en direct live streaming en exclusivité sur Canal+

Cette rencontre marque un moment historique pour le Stade Brestois, qui dispute sa première campagne européenne. Les Bretons ont brillamment décroché leur ticket pour ces barrages en terminant 18e de la phase de groupes, avec un bilan honorable de 13 points (4 victoires, 1 nul, 3 défaites). Parmi leurs faits d’armes, on note notamment une victoire retentissante sur la pelouse de Salzbourg (0-4) et un match nul face au champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen (1-1).

La certitude qu’une équipe française de plus accèdera au 8es de finale

Le PSG, de son côté, a dû batailler pour arracher sa qualification en terminant 15e avec également 13 points. Après des débuts particulièrement poussifs dans la compétition, les Parisiens ont montré un visage conquérant sur leurs trois derniers matchs, avec des victoires probantes contre les Autrichiens de Salzbourg (0-3), puis les Anglais de Manchester City (4-2) et enfin les Allemands de Stuttgart (1-4).

La rencontre sera accessible sur tous les supports (Smart TV, ordinateur, smartphone et tablette) via les différentes plateformes de diffusion de Canal+, qui détient l’exclusivité des droits de la Ligue des champions pour la saison.