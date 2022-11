Belgique – Canada 2022 en direct streaming

La Belgique du défenseur rennais, Arthur Theate, débute son Mondial 2022 facd au Canada.

C’est la dernière dans de la génération dorée des Diables Rouges. L’occasion pour elle d’accrocher un trophée majeur, avant que les plus jeunes pousses prennent le relai. Entrée en matière ce mercredi soir, pour la nation d’Eden Hazard. Belgique – Canada 2022 en direct streaming est à voir à partir de 20h et en clair, sur la chaîne TF1.

Le Canada de l’attaquant du LOSC, Jonathan David face à la Belgique de l’ancien meneur du LOSC, Eden Hazard : voilà au moins une double bonne raison de suivre cette rencontre. Sur le papier, c’est l’opposition du favori du groupe F et de la formation la plus faible. Les joueurs nords américains n’auront rien à perdre et même au contraire tout à gagner, de réussir à au moins trouver le chemin des filets ; une performance inédite en Coupe du monde, pour le Canada.

Eden Hazard face à Jonathan David, aux bons souvenirs du LOSC

La pression est clairement sur les épaules des Belges, désormais bien avertis des faux pas surprises, enregistrés par l’Argentine, la veille, et l’Allemagne, ce mercredi. Sachant que dans l’après-midi, la vice-championne du monde croate et le Maroc se sont neutralisés, sur un score nul et vierge de 0 à 0, le vainqueur, s’il ya de ce match, s’installera à la première place du groupe. Avec déjà une bonne chance de voir les huitièmes de finale.