L’Angleterre de Harry Kane est bien dans le match, mais elle serait inspiré de hausser son niveau face à la Slovénie, à l’Euro 2024 en Allemagne.

Suite de la journée à l’Euro de football ce mardi en soirée avec un match à disputer au Cologne Stadium Cette rencontre du groupe C s’annonce cruciale pour les Three Lions, qui peinent à convaincre malgré leur statut de favori. Angleterre – Slovénie 2024 en direct streaming est l’affiche en clair, à voir soit sur la chaîne M6 web et TV ou BeIn Sports 1 pour les abonnés. Début des hostilités à partir de 21h.

Avec une victoire étriquée contre la Serbie (1-0) et un match nul face au Danemark (1-1), l’équipe de Gareth Southgate n’a pas totalement répondu aux attentes. Malgré la présence de stars comme Jude Bellingham et Harry Kane, auteurs des deux seuls buts anglais dans le tournoi, l’attaque britannique montre des signes de nervosité et d’incapacité qu’il lui faut gommer.

Les Three Lions dominent mathématiquement mais pas franchement techniquement

La Slovénie, quant à elle, arrive avec une défaite contre le Danemark (0-1) et un match nul face à la Serbie (1-1). L’équipe de Dragan Stojkovic, qui reste sur une série de sept matchs sans défaite avant l’Euro, s’appuie sur une défense solide emmenée par le gardien expérimenté Jan Oblak.

Ce match sera l’occasion pour l’Angleterre de rassurer ses supporters et d’assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. La Slovénie, de son côté, jouera sa dernière carte pour espérer poursuivre l’aventure dans la compétition.