Allemagne – Hongrie 2024 en direct live streaming

L’Allemagne pour se qualifier, la Hongrie pour espérer : voilà l’enjeu de ce deuxième match du groupe A, à l’Euro 2024 de football.

La nation hôte, impressionnante lors de son premier match de l’Euro de football, tentera de confirmer sa suprématie ce mercredi 19 juin 2024 dans le groupe A. La rencontre, qui se déroulera à la Mercedes-Benz Arena, pourrait déjà sceller le sort des joueurs de Julian Nagelsmann pour la phase suivante. Cet Allemagne – Hongrie 2024 en direct live streaming est programmé à 18h et à voir en exclusivité sur BeIn Sports 1, accessible via un pack avec RMC Sports, pour une offre avec ou sans engagement possible.

Vendredi dernier, l’équipe d’Allemagne a fait une entrée fracassante dans la compétition en écrasant l’Écosse 5-1 à l’Allianz Arena de Munich. Sous la houlette de Julian Nagelsmann, la Mannschaft semble avoir retrouvé son lustre d’antan, effaçant les déceptions de la Coupe du monde 2022. Ce deuxième match contre la Hongrie représente une occasion en or pour les Allemands de sécuriser leur place en huitièmes de finale dès maintenant.

L’occasion pour la Mannschaft de se qualifier pour les 8es

De son côté, la Hongrie aborde ce match avec la pression de devoir obtenir un résultat positif. Après une défaite initiale face à la Suisse, les hommes de Marco Rossi sont dos au mur. Malgré une possession de balle équilibrée contre la Nati, les Hongrois ont montré des faiblesses défensives qui pourraient être exploitées par une Allemagne en grande forme. Un match nul serait déjà un exploit pour la Hongrie, qui doit impérativement éviter une deuxième défaite consécutive pour rester dans la course.

Ce duel entre l’Allemagne et la Hongrie promet d’être captivant. D’un côté, une Mannschaft en quête de confirmation, et de l’autre, une équipe hongroise qui joue sa survie. Rendez-vous ce mercredi pour découvrir qui sortira vainqueur de ce choc crucial.