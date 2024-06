Slovénie – Serbie 2024 en direct streaming

Slovénie – Serbie pour débuter la journée à l’Euro 2024 ce jeudi.

La deuxième journée du groupe C de l’Euro de football s’annonce intense avec un duel des Balkans pour ouvrir ce jeudi. Les uns, ont arraché un match nul face au Danemark lors de leur première rencontre et cherchent à confirmer leur bonne forme actuelle. Les autres, battus de justesse par l’Angleterre, espèrent décrocher leur première victoire dans ce tournoi. Slovénie – Serbie 2024 en direct streaming c’est à 15h et à voir en exclusivité sur BeIn Sports qui l’intégralité des droits de diffusions de tous les matchs de l’Euro. La chaîne est accessible dans le bouquet le plus complet du sport en France avec Canal+ (qui inclut aussi DAZN et Eurosport dans l’offre).

Pour voir Slovénie – Serbie 2024 en direct streaming

Slovénie – Serbie 2024 en direct streaming ouvre la journée à l’Euro

Les Slovènes, menés par Matjaž Kek, ont montré une belle résilience en égalisant contre le Danemark grâce à un but d’Erik Janža au premier match, à quinze minutes de la fin (1-1). Ce résultat prolonge leur série d’invincibilité de l’équipe à sept matchs, incluant des victoires notables contre le Portugal et des nuls face à la Bulgarie en matchs amicaux. Forts de cette dynamique, ils abordent ce second match avec confiance.

Deux équipes qui nourrissent encore de l’ambition dans le tournoi

La Serbie, bien que défaite d’une courte tête 1-0 par l’Angleterre, a démontré un potentiel intéressant pour son premier match en phase finale d’un Euro. Les Aigles, avec des talents offensifs comme Dušan Vlahović, Dušan Tadić et Aleksandar Mitrović, peuvent faire vaciller n’importe quelle défense. La rencontre face à la Slovénie est une opportunité pour eux de rebondir et de montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Le match entre la Slovénie et la Serbie se déroulera ce jeudi 20 juin, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures, au Fußball Arena de Munich, en Allemagne. La Slovénie et la Serbie sont prêtes à tout donner pour se rapprocher des huitièmes de finale de cet Euro 2024.