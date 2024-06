Slovénie – Danemark 2023 en direct live streaming

Premier match du groupe C entre la Slovénie et le Danemark à l’Euro 2024.

C’est un groupe C de l’Euro de football qui s’annonce particulièrement compétitif. Ce dimanche 16 juin, marque les débuts de la poule qui inclut nuls autres que les « Three Lions » de Gareth Southgate désignés par de nombreux observateurs et analystes comme les favoris du tournoi. Mais avant de voir la nation anglaise à l’oeuvre, place à Slovénie – Danemark 2023 en direct live streaming, un match à voir à partir de 18h et à suivre exclusivement sur BeIn Sports 1, car le groupe qatari est le seul diffuseur de toutes les rencontres de la compétition. La chaîne est accessible dans une offre complète de sport et de football avec Canal+, Eurosport et DAZN dans le pack.

Pour voir Slovénie – Danemark 2023 en direct live streaming

La Slovénie a brillamment obtenu sa place pour cet Euro en terminant deuxième de son groupe éliminatoire, à égalité de points avec le Danemark, qui a terminé en tête. Avec un bilan solide de 7 victoires, 1 nul et 2 défaites, la Reprezentanca a montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures. Pour la Slovénie, c’est un retour en phase finale d’un Euro depuis leur dernière participation en 2000.

Des joueurs scandinaves qui soufflent le chaud et le froid

Les matchs de préparation ont été mitigés pour Jan Oblak et ses coéquipiers : une victoire contre l’Arménie (2-1) et un match nul contre la Bulgarie (1-1). Ces résultats montrent une équipe en construction, mais avec le potentiel de surprendre. Le Danemark, de son côté, arrive avec une histoire récente contrastée. Demi-finalistes lors du dernier Euro, les Dynamites danoises ont déçu au Mondial 2022 en ne passant pas la phase de groupes. Cependant, les récents matchs amicaux ont été prometteurs, avec des victoires contre la Suède (2-1) et la Norvège (3-1), montrant une équipe en forme et prête à relever les défis à venir.

Deuxième affiche de la journée à l’Euro de football

Le match entre la Slovénie et le Danemark aura lieu ce dimanche 16 juin à 18 heures, au MHP Arena de Stuttgart, en Allemagne. Avec des enjeux élevés dès ce premier match, la confrontation entre la Slovénie et le Danemark promet d’être intense et riche en émotions. Les deux équipes ont beaucoup à prouver et chaque point compte dans ce groupe C très relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous crucial de l’Euro 2024 !