Slovaquie – Ukraine 2024 en direct streaming

Slovaquie – Ukraine ouvre la journée à l’Euro 2024 de football.

L’Euro de football réserve déjà ses premières surprises. La victoire slovaque sur la Belgique dans le groupe E, lors de son premier match, en fut une. La lourde défaite ukrainienne face à la Roumanie en est une autre et en plus elle compromet les chances de la nation jaune et bleue de se qualifier. Ce vendredi, Slovaquie – Ukraine 2024 en direct streaming est à voir exclusivement sur BeIn Sport, seule chaîne qui diffuse l’intégralité de l’Euro. Elle est accessible dans un pack avec RMC Sport qui propose une offre sans abonnement.

Pour suivre Slovaquie – Ukraine 2024 en direct streaming

Premier match du jour, Slovaquie – Ukraine 2024 en direct streaming

Ce vendredi 21 juin à 15h, les deux équipes s’affrontent dans un match crucial à l’Esprit Arena de Düsseldorf. La Slovaquie, portée par son exploit initial et le but précoce d’Ivan Schranz contre les Diables Rouges (succès 1-0), tentera de confirmer sa bonne forme. L’Ukraine, quant à elle, n’a plus le droit à l’erreur après sa défaite 3-0 face aux Roumains. Si elle veut continuer dans le tournoi, elle doit tout gagner.

Deux équipes qui n’ont pas le même poids sur leurs épaules

Ce duel, qui s’annonçait équilibré avant le début du tournoi, prend une toute autre dimension. La Slovaquie peut faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire, tandis que l’Ukraine doit impérativement réagir pour maintenir ses espoirs dans la compétition.

Les amateurs de football pourront suivre cette rencontre en direct et en exclusivité sur beIn Sports 1. Ce match s’annonce comme un tournant dans ce groupe E, initialement considéré comme ouvert, mais qui pourrait rapidement se décanter en fonction du résultat.