Sinner – Alcaraz 2024 en direct streaming

Jannik Sinner affronte Carlos Alcaraz pour une place en finale de Roland-Garros 2024.

Un choc de titans est attendu ce vendredi 7 juin à Roland-Garros, alors que le nouveau n°1 mondial se prépare à affronter le n°3 mondial, en demi-finale. Ce duel promet d’être une confrontation intense entre deux des jeunes talents les plus prometteurs du tennis mondial. Sinner – Alcaraz 2024 en direct streaming est un choc à suivre en clair sur le web sur les plateformes de France Télévision.

Pour voir Sinner – Alcaraz 2024 en direct streaming

Sinner – Alcaraz 2024 en direct streaming c’est sur France Télévision

Jannik Sinner, l’Italien qui n’a perdu qu’un seul set depuis le début du tournoi, se retrouve face à Carlos Alcaraz, l’Espagnol qui a impressionné tout le monde en dominant Stéfanos Tsitsipas lors du tour précédent. Sinner, à seulement 21 ans, a montré une forme éclatante tout au long du tournoi, consolidant sa position en tant que nouvelle étoile montante du tennis.

Lors de leur dernière confrontation, en quart de finale de l’US Open 2022, Sinner et Alcaraz avaient livré un match épique, marqué par des échanges spectaculaires et une intensité rare. Ce combat titanesque, qui avait duré plus de cinq heures, s’était finalement soldé par une victoire d’Alcaraz. Ce précédent laisse présager une nouvelle bataille acharnée sur la terre battue parisienne. En carrière, l’Italien et l’Espagnol sont dos à dos quatre victoires chacun ; la dernière confrontation ayant tourné à l’avantage d’Alcaraz.

Le vainqueur affrontera le lauréat entre Zverev et Ruud

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera Alexander Zverev ou Casper Ruud en finale de Roland-Garros. Ce match est donc crucial pour les deux joueurs, qui aspirent à inscrire leur nom au palmarès du prestigieux tournoi parisien. Le match entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz débutera à 14 h 30 sur le court Philippe Chatrier de Roland-Garros.